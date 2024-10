Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dodental door orkaan Milton opgelopen

In Florida is het dodental als gevolg van orkaan Milton opgelopen naar zestien. Milton kwam woensdag in de Amerikaanse staat aan land, slechts twee weken nadat het gebied was getroffen door orkaan Helene.

Door Milton ontstonden onder meer overstromingen en schade aan woningen. Bijna 2,6 miljoen huishoudens en bedrijven zitten nog steeds zonder stroom, aldus PowerOutage, een website die stroomstoringen bijhoudt. De volledige omvang van de schade is nog niet bekend. Volgens analisten zou de orkaan verzekeraars alleen al tot 100 miljard dollar (circa 91,4 miljard euro) kunnen kosten.

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, zei donderdag dat de schade aanzienlijk is hoewel het slechtste scenario geen werkelijkheid was geworden. Milton kwam als orkaan met windsnelheden van 190 kilometer per uur aan land en verzwakte boven land. De metershoge stormvloed waarvoor werd gewaarschuwd, bleef uit.

