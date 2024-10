Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VI-tafel discussieert over ‘zware beroepen’, maar volgens Johan Derksen mag déze veelvoorkomende beroepsgroep niet klagen

Politiemedewerkers mogen straks eerder met pensioen. En dat is terecht, volgens Johan Derksen. Maar hij benadrukt aan de Vandaag Inside-tafel wel nog even dat een specifieke beroepsgroep nu niet ook moet gaan ‘klagen’.

Gisteren werd bekend dat de politievakbonden en politie het eens zijn. Op aandringen van politiemedewerkers mogen agenten uit het jaar 1961 drie jaar voor hun AOW stoppen met werken en dat overbruggen met een politie-uitkering. Eerder sprak Metro met een pensioen-expert over de voor- en nadelen van vervroeg met pensioen gaan.

Johan Derksen vindt kantoorbaan geen ‘zwaar werk’

Wilfred Genee kaart aan de VI-tafel aan dat politiemensen dus eerder met pensioen mogen. Volgens Johan Derksen is dat een goede zaak. „Heel verstandig. Dat is een vak dat je op latere leeftijd niet meer kunt uitoefenen.”

Maar volgens Derksen moeten nu niet allerlei andere branches gaan roepen om vervroegd pensioen. „Ik vind niet dat kantoorklerken van gemeentehuizen en verzekeringsmaatschappijen moeten gaan zeuren en ‘wij gaan ook staken’. Met alle respect voor de banen die zij hebben, maar dat is geen zwaar werk.”

Onderwijs

Hij vervolgt: „Ook die vakbonden moeten daar rekening mee houden. Jongens in de bouw, die moeten echt werken voor de kost. En er zijn nog wel wat dingen op te noemen. Maar mensen die op kantoor zitten, die komen daar niet voor in aanmerking. En dat moeten die vakbonden zich ook realiseren.”

Daarna wordt er in de VI-studio gediscussieerd over zware beroepen. VI-gast Arend Jan Boekestijn, die onder meer universitair docent is, vindt zijn baan niet per se zwaar. Universitair docenten geven namelijk volgens hem les aan mensen die geïnteresseerd zijn in de lesstof. „College geven is het leukste wat er is.” Maar hij noemt op dat op een basis- of middelbare school werken wel zwaar is. „Als je ziet wat er allemaal gebeurt in een achterstandswijk. Ik kan me best voorstellen dat je op je 63ste denkt: ‘Nou? Ik zou nu wel naar Zandvoort willen’.”

VI-tafel over zware beroepen

En dat beaamt Derksen. „In zo’n wijk heb je ook heel veel sociale problemen te runnen.” Tafelgast Hélène Hendriks haakt ook in. „Ik heb zelf in het ZMOK-onderwijs gewerkt, oftewel zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Met bijvoorbeeld crisisopvang, dat is zwaar. Daar heb ik respect voor, voor de mensen die dat lang volhouden.” En daar is Boekestijn het volledig mee eens.

