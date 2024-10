Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steeds meer honden na bijtincidenten in beslag genomen door politie

Steeds meer honden worden na een bijtincident door de politie bij hun baasjes weggehaald. In 2023 nam de politie bijna twee keer zoveel honden in beslag om bijtincidenten dan in de voorgaande jaren, blijkt uit cijfers die het ANP opvroeg bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Honden die door de politie in beslag worden genomen, komen onder andere terecht bij de RVO, een overheidsorganisatie die het beheer van in beslag genomen goederen regelt. Volgens de wet worden dieren zoals honden gezien als goederen.

Vorig jaar nam de politie 164 honden in beslag na een bijtincident, tegenover gemiddeld zo’n tachtig per jaar in de jaren daarvoor. Dit jaar staat de teller tot nu toe op ruim negentig.

Meer honden

Tijdens de coronaperiode steeg de vraag naar huisdieren enorm, wat leidde tot een grote groei in de commerciële handel. Volgens een deskundige van de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht heeft dit geleid tot een toename van angstige dieren. „Reguliere fokkers konden de vraag niet bijbenen, waardoor commerciële fokkers met doorgefokte dieren op de markt kwamen en meer zwerfhonden naar Nederland zijn gehaald.”

Daarnaast hadden veel puppy’s tijdens de pandemie onvoldoende sociaal contact met mensen en andere honden, wat bij sommige honden tot gedragsproblemen heeft geleid. „Die problemen kunnen agressief gedrag veroorzaken en kunnen resulteren in bijtgedrag.”

De deskundige verwacht dat het aantal incidenten de komende twee jaar nog hoog zal blijven, maar daarna zal afnemen.

Bijtincidenten

Jaarlijks wordt ongeveer 20 procent van alle in beslag genomen honden weggehaald bij hun baasje om een bijtincident. De rest wordt voornamelijk om verwaarlozing en mishandeling in beslag genomen.

Uit cijfers die het ANP opvroeg bij de politie blijkt dat die sinds de pandemie veel vaker moet ingrijpen. In de eerste acht maanden van dit jaar haalde zij 535 honden weg bij hun eigenaren, zeven keer zoveel als in dezelfde periode in 2018.

