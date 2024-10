Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Herman van der Zandt onthult NOS-truc bij Dit Was Het Nieuws: ‘Nu al spijt dat ik dit gezegd heb’

Herman van der Zandt schoof gisteravond aan bij Dit Was Het Nieuws. En hij onthulde daar een truc van de NOS, waar hij zelf ook een tijd werkte. En die onthulling was natuurlijk voer voor voor grappen.

Eerder onthulde de voormalig NOS-presentator bij De Slimste Mens ook zijn ervaring met Maarten van Rossem in zijn studententijd. Van der Zandt wordt overigens vanaf de zomer van 2025 presentator van De Slimste Mens. Hij vervangt Philip Freriks, die na vele jaren met kennisquiz-pensioen gaat.

Herman van der Zandt onthult NOS-truc

Gisteravond bekijken Jan Jaap van der Wal en Van der Zandt een fragment over armoede in Dit Was Het Nieuws. Waarna Van Der Zandt vertelt dat het niet zo eenvoudig is om bij bepaalde nieuwsitems beelden te maken.

Maar de NOS heeft daar een slimme truc voor. „Bijvoorbeeld bij griepbeeld, als er een griepepidemie is in Nederland. Je moet maar eens opletten, en ik licht nu misschien een tipje van de sluier op, maar steeds ligt daar dezelfde patiënt in beeld. Naast een kastje helemaal vol met vieze zakdoekjes. En dat is een redacteur.”

Jan Jaap van der Wal grapt in Dit Was Het nieuws

Maar het is volgens de voormalig NOS-presentator niet zo dat alle beelden van NOS-items bestaan uit redacteuren. „Bij andere onderwerpen doen ze dat niet hè. Dus als je beelden van een oorlog ziet, is het echt iemand van daar. Dat is níet de redacteur.” Waarna Van der Wal snel reageert: „Diezelfde redacteur met een geweer.”

Van der Zandt zegt: „Ik heb nu al spijt dat ik het gezegd heb.”

Als het later gaat over de Russische Poetin die Covid had, zegt Van der Wal: „Maar dat was Poetin helemaal niet, maar een redacteur van het NOS-journaal.”

Je kijkt Dit Was Het Nieuws terug via NPO Start.

