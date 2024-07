Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Herman van der Zandt doet in De Slimste Mens een onthulling over Maarten van Rossem

De toekomstige presentator van het programma, Herman van der Zandt, zat gisteravond voor de vierde avond op rij in De Slimste Mens-stoel. Daar deed hij een opvallende onthulling over jurylid Maarten van Rossen: de twee blijken elkaar al heel lang te kennen.

Van der Zandt wordt vanaf de zomer van 2025 presentator van De Slimste Mens. Hij vervangt Philip Freriks, die na vele jaren met kennisquiz-pensioen gaat. Helaas voor Van der Zandt vertrekt Van Rossem dan ook – de man die hij dus al langer kent. Wie van Rossem gaat vervangen, is nog niet duidelijk.

Herman van der Zandt in De Slimste Mens over Maarten van Rossem

„Jij hebt iets gemeen met Maarten van Rossem, hè? Jullie studeerden allebei Geschiedenis in Utrecht. Heb jij nog college bij hem gelopen?”, vraagt Freriks in het programma.

„Zeker”, antwoordt Van der Zandt. „We hebben het over het jaar, ik denk 1995. Maarten gaf een vak in de Amerikanistiek. Bij docenten die andere vakken gaven, zaten zat je met twintig of dertig man. En dan was het bij Van Rossem en daar zat de zaal rammetje vol. Ik denk 200, 250 man. Die wilden natuurlijk allemaal weleens zien wat hij te vertellen had over Amerika.”

‘Hij liet ons dikke boeken lezen’

Volgens Van der Zandt zong Van Rossems naam rond. „Ik zag mensen van andere studies, maar ik denk ook dat mensen gewoon van straat zijn gekomen om daar eens te gaan zitten en te luisteren wat hij te vertellen had.”

„Was het omdat hij zo leuk was, of omdat je er zoveel van opstak?”, is Freriks benieuwd. „Nou, allebei”, denkt Van der Zandt. „Ik kan me wel herinneren dat hij ons hele dikke boeken liet lezen. En uiteindelijk gingen alle vragen bijna over wat hij zelf had verteld in het hoorcollege. Misschien niet helemaal waar, maar in mijn herinnering in ieder geval.” Na het horen van die woorden kan er een flauw lachje bij Van Rossem vanaf.

Van der Zandt lijkt overigens gemaakt voor De Slimste Mens. Hij werd voor de vierde avond op rij de Slimste van de dag. Daarom moesten de andere kandidaten, Tiktok-creator Julia Koopman en zangeres Fay Lovsky het tegen elkaar opnemen in de dagfinale. Het was uiteindelijk Lovsky die het onderspit delfde.

De Slimste Mens terugkijken kun je via NPO Start.

