Meer woningbranden door laden accu’s van fietsen en brommers: zo voorkom je dat

Het zal je maar gebeuren: ben je de accu van je e-bike of elektrische brommer thuis aan het opladen, vat ie vlam. Dat blijkt steeds vaker te gebeuren én een woningbrand te veroorzaken, blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Welke stappen kun je nemen om het risico op zo’n brand zo klein mogelijk te maken?

In totaal waren accu’s en batterijen vorig jaar de vermoedelijke oorzaak van 5 procent van de woningbranden. In 2022 was dat nog 3 procent. Wel is het totale aantal woningbranden het afgelopen jaar opnieuw gedaald. In 2023 kwamen er ruim 52.000 claims binnen, 2000 minder dan het jaar daarvoor. Het aantal woningbranden neemt sinds 2018 af.

Meer woningbranden door opladen accu van e-bike

Heb je een e-bike of elektrische brommer en kijk je daar nu met argusogen naar? Er zijn gelukkig dingen die je kunt doen om de kans op een woningbrand door een accu zo klein mogelijk te maken. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars benadrukt dat mensen verstandiger om moeten gaan met elektronica. Het is volgens hem belangrijk dat mensen zich bewuster worden van de risico’s. „Met de stijging van het aantal elektrische fietsen en scooters stijgt ook het aantal branden dat wordt veroorzaakt door de bijbehorende accu’s.”

Ook directeur Rob Baardse van de Nederlandse Brandwonden Stichting ziet een groot risico ontstaan. „Het omgaan met de stijging van nieuwe brandoorzaken, zoals accu’s en batterijen, vraagt ons om een totaal andere aanpak”, stelt hij. Zo ontbreekt bij veel mensen nog kennis over wat te doen bij een batterij- of accubrand. „Onjuist handelen, zoals zelf blussen met water, leidt tot levensgevaarlijke situaties.”

Brand door accu voorkomen

Wat moet je dan wél doen om zo’n brand te voorkomen en, mocht er al brand zijn, het te blussen? We gingen te rade bij onze collega’s van WANT, die deze tips voor je hebben:

Haal altijd de oplader uit het stopcontact als je e-bike is opgeladen.

Laad niet op via een verlengsnoer.

Bedek de accu niet als je aan het opladen bent.

Gebruik alleen de batterijen die de maker van jouw e-bike aanbeveelt.

Plaats een rookmelder in de ruimte waar je een elektrische fiets oplaadt.

Zet een e-bike, indien mogelijk, niet vol in het zonlicht.

Heeft de accu al vlam gevat? Dan moet je niet, zoals Baardse hierboven al noemde, de brand blussen met water. De allerbelangrijkste tip is om meteen de brandweer te bellen, daarna kun je de brand blussen met ‘een minimale hoeveelheid van 9 liter busschuim’. Dat is simpel gezegd het spul dat in een brandblusser zit. Niet iedereen heeft natuurlijk zo’n ding thuis liggen, dus de eerste stap is het bellen van de brandweer. Als je water over een brandende accu gooit, ontstaan er giftige stoffen die echt levensgevaarlijk kunnen zijn.

