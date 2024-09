Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Het is geen pretje om elk dubbeltje te moeten omdraaien’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 34-jarige Mischa, die al vroeg leerde om te sparen.

Beroep: verpleegkundige (flexibel contract)

Woonsituatie: samenwonend en een zoon (8), koopwoning

Netto maandsalaris: 2400 euro

Ondanks dat haar ouders gescheiden waren, had Mischa een gelukkige jeugd en kende ze gelukkig geen armoede. Dat betekent niet dat het niet pittig was, want haar moeder werkte knetterhard. „Ik vind het knap hoe ze dat voor elkaar heeft gebokst.”

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik pas drie jaar was. Mijn vader speelde daarna nog maar nauwelijks een rol in mijn leven, het was mijn moeder die alle zorg op zich nam. Voor haar was het ontzettend buffelen: ze werkte keihard om mijn zus en mij alles te kunnen geven. Vaak draaide ze dubbele diensten en was ze ook ’s nachts aan het werk, want dat betekende tweehonderd procent salaris. Omdat ze zo hard werkte, waren er financieel ook geen zorgen. We gingen meerdere keren per jaar op vakantie en hadden het altijd goed.

Dat vind ik echt knap van mijn moeder, dat ze dat zo voor elkaar heeft gebokst. Tegelijkertijd wist ik dat het niet vanzelfsprekend was; dat zag ik ook bij vriendjes en vriendinnetjes. Zakgeld kreeg ik al op jonge leeftijd en op mijn zestiende had ik mijn eerste baantje; natuurlijk kreeg ik daarbij ook mee dat sparen essentieel was. Dat doe ik vandaag de dag nog steeds en daar ben ik mijn moeder dankbaar voor.”

Moet geld bij jou rollen of niet?

„Ja en nee. Als ik een leuk jurkje bij de Zara zie hangen, neem ik het direct mee, maar dat geldt niet voor grotere uitgaven. Dan vergelijk ik eerst meerdere producten, spaar ik ervoor of denk ik er langer over. Een televisie bijvoorbeeld, of een wasmachine; maar ook zoiets als een elektrische fiets. Hartstikke handig, maar ik héb een fiets en die dingen zijn loeiduur. Maar goed, het is een beetje paradoxaal, want laat een jaar lang die jurkjes hangen en je bespaart ook zo weer een paar honderd euro.”

Welke financiële keuze zou jij nooit maken?

„Ik zou nooit een lening aangaan voor iets als een auto, een keuken of een reis. Ook zou ik nooit iets op afbetaling kopen. Van dichtbij heb ik gezien hoeveel stress dat kan opleveren; mijn oom en tante sloten jaren geleden een woekerpolis af en dat heeft ze financieel helemaal kapotgemaakt. Tegenwoordig zijn de regels stukken strenger, maar dan nog gaat lenen tegen mijn principes in. Heb je het geld niet? Dan koop je het gewoon niet.”

Hoe belangrijk is een financiële buffer voor jou?

„Heel erg belangrijk. Ik heb een flexibel contract, waardoor ik de ene maand meer uren maak dan de andere maand. Ik zorg daarom ook altijd voor een standaard goede buffer – er moet minstens 15.000 euro op mijn rekening staan. Dan hoef ik me niet zo snel zorgen te maken over geld.”

Geeft dat flexibele contract niet gigantisch veel onzekerheid voor iemand die financieel juist zeker wil zijn?

„Ja, maar de paradox is dat ik wel enorm geniet van die flexibiliteit. Ik zit niet vast aan veertig uur per week en ik kan ineens op een dinsdagmiddag vrij zijn en besluiten naar het strand te gaan of een stuk te gaan fietsen. In andere weken zet ik er dan weer een tandje bij als de planning dat toelaat. Ook dát is financiële vrijheid, dat je de keuze hebt om je eigen tijd in te delen – dan draai ik wel een nachtdienst extra.”

Je hebt een zoon, wat wil je aan hem meegeven?

„Dat hij niet al zijn geld uitgeeft aan onzin, zoals van die Pokémonkaarten en computerspelletjes. Ik probeer bij hem ook echt het sparen erin te brengen. Met succes, want sinds hij zakgeld krijgt – nu een jaar of drie – heeft hij nog geen cent uitgegeven. Je snapt: ik ben me een partij trots op hem. Tot zover is de financiële opvoeding in elk geval geslaagd, haha.”

„Oh, zeker wel. Als je voldoende geld hebt, dan heb je minder stress – zoals ik al aangaf, heb ik dat gezien bij mijn oom en tante. Geloof me: het is geen pretje om elk dubbeltje te moeten omdraaien om te kijken of je nog brood kunt kopen of niet. Of dat iemand anders over jouw inkomen beslist. Bovendien kun je met geld leuke dingen doen – wat dat betreft zou ik nog wel meer geld willen hebben. Al is het maar om mijn grootste droom te verwezenlijken: een tweede huis in Italië. Wie zegt dan nog dat geld niet gelukkig maakt?”

