Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In Groningen kun je binnenkort in een zelfrijdende bus stappen

Op het eerste oog ziet hij er uit als een doodnormale streekbus, met spiegels, gas- en rempedalen en een stuur. Maar ontbreekt iets cruciaals: de chauffeur. Wie binnenkort in Groningen in de bus stapt, moet daar niet gek van opkijken. Dit najaar rijdt er namelijk voor het eerst een zelfrijdende bus door de provincie.

Het gaat om een bestaande streekbus van vervoersmaatschappij Qbuzz, waar speciale techniek is ingebouwd zodat het voertuig zichzelf kan besturen. Deze techniek, van het Nederlandse bedrijf robotTUNER, werkt op zogenoemde ‘open source’-techniek. Dat houdt in dat het voor alle ov-partijen beschikbaar wordt.

Het is volgens de provincie Groningen voor het eerst dat een al bestaande bus wordt omgebouwd tot zelfrijdend voertuig. Tot nu toe werden zelfrijdende bussen altijd nieuw gebouwd.Â

Eerst uitgebreid getest

Dit najaar wordt de zelfrijdende bus eerst uitgebreid getest. Vanaf oktober rijdt de bus eerst rond op het busdepot van Qbuzz in Groningen en later dit jaar is het de bedoeling dat de bus gaat rijden op de busbaan op de Peizerweg in Groningen. Het project is onderdeel van de landelijke samenwerking op het gebied van Automatisch Openbaar Vervoer (AOV).

De bus is deze week voor het eerst in het openbaar te zien op InnoTrans, een vakbeurs voor transportinnovatie in Berlijn. In november is het voertuig ook voor het grote publiek te aanschouwen tijdens een demonstratie op het busdepot van Qbuzz.Â

Zelfrijdende bus geen vervanging voor chauffeurs

De provincie Groningen benadrukt dat het niet de bedoeling is om chauffeurs te vervangen door zelfrijdende bussen, maar dat het een aanvulling is. Het biedt volgens de provincie in de toekomst oplossingen om toch te kunnen blijven rijden op plekken daar dat anders financieel en operationeel niet langer haalbaar is.Â

„Op eenvoudige trajecten kunnen bussen autonoom rijden, wat de bereikbaarheid en leefbaarheid van de provincie ten goede komt. Het biedt mogelijkheden voor de tekorten aan buschauffeurs en de toenemende exploitatiekosten in het openbaar vervoer”, aldus de provincie Groningen.Â

Vorige Volgende

Reacties