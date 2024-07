Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers liggen in een deuk om ‘snotlappengate’ in B&B Vol Liefde: ‘Gadverdamme!’

Elkaars zakdoeken gebruiken, dat móet wel echte liefde zijn. Wat Robert Jan en Els uit B&B Vol Liefde betreft in ieder geval wel. Els lijkt namelijk nergens mee te zitten wanneer ze een gebruikte snotlap in de jaszak van Robert Jan vindt en snuit ongegeneerd haar neus erin. „Het mocht van hem.”

Tot nu toe lijkt het dikke mik tussen de twee wandelliefhebbers in Schotland. Ze maken de ene na de andere wandeling en lachen wat af. Ondanks de kou in de Schotse Hooglanden trekken Robert Jan en Els er ook in de aflevering van B&B Vol Liefde van gisteren weer op uit. De twee lopen langs oude graven en proberen de opschriften te ontcijferen.

Warme jas van Robert Jan

Maar voor zo’n wandeling door de kou moet je ook de nodige maatregelen treffen. Els is daarom gekleed in een van de warme jassen van Robert Jan. „Het is echt heel galant dat hij dan zegt: ‘Doe die jas maar aan met een bodywarmer eronder’, want ik ben wel een beetje kouwelijk.”

Een loopneus is dan ook bijna niet te vermijden. Niet echt charmant, maar Els weet er het beste van te maken. „Wat zit er in die jas? Een snotlap, gebruikt”, zegt ze lachend. Gebruikt of niet, Els zit nergens mee. „Mag het?”, vraagt ze aan Robert Jan. „Ja, tuurlijk”, antwoord die op zijn beurt.

Zo gezegd, zo gedaan. „Ik snuit lekker m’n neus erin. En het mocht van hem. Ik was hem wel weer”, reageert Els voor de camera.

Snotlappengate in B&B Vol Liefde

Kijkers van B&B Vol Liefde liggen dan ook in een deuk om het ietwat smerige onderonsje tussen Els en Robert Jan. Een van hen noemt het zelfs al gekscherend ‘snotlappengate’. „Echte liefde is… De snotlappen van je date hergebruiken, aldus Els”, reageert een ander. Weer een andere kijker sluit zich daarbij aan. „Robert Jan en Els, er hoeft toch helemaal niemand meer bij. Ze zijn gemaakt voor elkaar!”

Maar niet iedereen kan lachen om het fragment. Sommige kijkers walgen er juist van. „Gad-ver-damme”, schrijft een kijker op X. „Goorlap Els”, schrijft een ander.

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.

