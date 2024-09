Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vanuit dit callcenter werden babbeltrucs gedaan

De politie heeft twee studio’s aangetroffen in Mijdrecht, die gebruikt werden voor babbeltrucs. Er zijn vier verdachten aangehouden.

De recherche deed onderzoek naar babbeltrucs en kwam de locatie op het spoor. Tijdens een inval troffen ze twee studio’s aan die ingericht waren als callcenter. Ze vonden meerdere laptops, telefoons en ook zogenoemde call scripts. In de scripts stonden teksten waarmee de slachtoffers werden opgelicht.

Vier mannen aangehouden

In één van de studio’s werd ook een vuurwapen aangetroffen. Na verder onderzoek kwam de politie vier verdachten op het spoor. Het gaat om vier mannen uit de gemeente De Ronde Venen van 19, 22, 25 en 27 jaar oud.

Door middel van babbeltrucs proberen criminelen geld of spullen te stelen van mensen. Zo kunnen ze doen alsof ze van een bedrijf zijn en zeggen ze dat je nog een rekening moet betalen. Babbeltrucs gebeuren niet alleen telefonisch, criminelen komen ook geregeld aan de deur.

Vooral senioren worden slachtoffer van babbeltrucs. Een kwart van hen krijgt er weleens mee te maken, schreef Metro eerder. De politie adviseert ouderen om nooit informatie via de telefoon te verstrekken. De bank belt bijvoorbeeld nooit voor je pinpas of pincode. „Ga niet in op verkoopverhalen aan de telefoon en geef geen antwoord op allerlei persoonlijke vragen, maar hang op”, adviseren ze.

Ruim 45 slachtoffers van babbeltrucs

Er worden ruim 45 slachtoffers van babbeltrucs gelinkt aan het verdachte viertal. „De slachtoffers wonen door heel Nederland, waaronder in Amsterdam”, legt de politie uit. De inval werd al in juli gedaan.

Vorige week is het pand aan de Vermogenweg op last van de burgemeester van Mijdrecht, Maarten Divendal, gesloten. „Digitale criminaliteit is een vorm van ondermijning. Wij streven naar een veilige omgeving voor onze inwoners”, legt hij uit in een verklaring. „Elke vorm van ondermijning is dan ook ontoelaatbaar. Dat geldt ook voor andere criminele activiteiten zoals verboden wapenbezit. Daar treden wij streng tegen op.”

