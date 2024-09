Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Luc: ‘Mijn vriendin en ik sparen 200 euro per maand voor onze droomreis’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 29-jarige Luc, die samen met zijn vriendin droomt van een reis naar Argentinië.

Beroep: eigen IT-bedrijf

Netto-inkomen: 4000 euro

Woonsituatie: samenwonend in een appartement

De Spaarrekening van Luc

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment 22.000 euro, maar dat is voor mijn doen weinig.”

Terwijl het niet bepaald een lullig bedrag is.

„Nee, maar normaal wil ik minstens 30.000 euro op mijn rekening hebben staan. Mijn vriendin en ik hebben echter net een nieuw appartement gekocht, waar best wat geld in is gaan zitten. Het was gloednieuw, dus we moesten ook allemaal andere meubels komen, een vloer, gordijnen, de hele mikmak – alles bij elkaar toch ook nog wel een stevige 15.000 euro. Dat ging dus van mijn best riante buffer af, omdat ik meer verdien dan mijn vriendin – zij volgt naast haar parttime baan een studie en heeft daardoor minder inkomen.”

Hoeveel spaar je normaal gesproken per maand?

„Hiervoor was dat gemiddeld wel 1000 euro per maand, maar nu, met het nieuwe appartement, heb ik best wel wat nieuwe dingen gekocht. Soms iets té veel. Maar vanaf komende maand probeer ik weer wat apart te zetten, ik ben wel klaar met al die aankopen. Zeker omdat ik een eigen bedrijf heb, vind ik een spaarpotje belangrijk – nou is het werk in de IT niet bepaald dun gezaaid, maar je weet nooit wat er over een jaar gebeurt, of over tien jaar. Dan kun je er maar beter een beetje warmpjes bij zitten. Natuurlijk is dat appartement ook een investering hoor, het is eigen bezit en die waarde wordt alleen maar meer. Maar mijn spaarrekening kan me wat dat betreft niet gevuld genoeg zijn.”

Heb je nog een bepaald spaardoel?

„Mijn vriendin en ik hebben een gezamenlijk potje waar we elke maand allebei 100 euro in stoppen. We willen graag over twee jaar een reis maken door Argentinië en zijn nu al bezig met het uitstippelen van de route. Sowieso willen we naar Ushuaia, het meest zuidelijke puntje, en wandelen over de Perito Moreno gletsjer – ik heb daar ooit een reportage over gezien en het lijkt me echt práchtig. Verder heb je er zoveel afwisselende natuur: van woestijnachtige taferelen tot zoutvlaktes, van jungle tot wijngaarden en bruisende steden. Inmiddels staat er al 2000 euro op die gezamenlijke spaarrekening, dus tegen de tijd dat we gaan, hebben we een fijn zakcentje om mee te nemen.”

Kun je goed met geld omgaan?

„Het klinkt een beetje als borstklopperij, maar ik vind van wel. Ik heb – los van mijn hypotheek en wat bedrijfsaankopen – nooit schulden gemaakt. Ook ben ik nooit in financiële problemen gekomen. Dat geldt lang niet voor iedereen, ook door de tijden waarin we leven – waarbij alles gigantisch duur is geworden.”

Is er iets waar je meer geld aan uitgeeft dan je zou willen?

„Nou, om een voorbeeld van die dure tijden te noemen: ik vind boodschappen achterlijk duur. Mijn vriendin en ik doen elke week boodschappen en letten echt op de aanbiedingen, maar zijn alsnog zo’n 80 euro kwijt – en dan hebben we nog niet eens álles, want we vergeten weleens wat. Ook bestellen we geregeld eten – vooral omdat we door onze drukke banen en studie geen tijd hebben om te koken. Maar goed, dat kost per bestelbeurt ook al gauw 25 euro. Gelukkig calculeer ik dat wel in mijn uitgaven in, want ik kán het natuurlijk wel betalen. Prijzig is het echter wel.”

Wat zou je willen veranderen aan je financiële situatie?

„Ik zou weleens een echt goede investering in iets willen doen, waardoor ik minder kan gaan werken – omdat het geld op een andere manier binnenkomt. Beleggen is een optie, of een tweede appartement aanschaffen en dat onderverhuren – al lees ik ook dat dat weer een hoop gedoe kan opleveren, je hebt er altijd wel werk aan. Ik ben er kortom nog niet uit, maar ik zoek wel iets waarmee ik een klapper kan maken – wie de gouden tip heeft, mag het doorgeven, haha.”

Wat is je beste financiële tip?

„Het is een cliché, maar spaar zoveel als je kunt, al is het elke maand maar 100 euro – dan heb je aan het einde van het jaar toch 1200 euro gespaard. Best een lekker bedrag en je mist er maandelijks echt niks aan – dan maar een keer niet of minder uit eten.”

