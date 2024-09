Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Indrukwekkende Break Free over laatste reis Gerben (28): één klap en toen was het stil

Kijkers waren gisteravond (alweer) onder de indruk van Break Free, het tv-programma met portretten van jonge Nederlanders die plotseling en tijdens een reis om het leven kwamen. Het zesde seizoen met presentator Chris Zegers begon gisteren met Gerben Eskes (28 jaar werd hij slechts), een levensgenieter pur sang uit de Achterhoek.

‘Leven vóór de dood’ was de slogan van de Zwarte Cross 2018 en prominent boven de main stage te zien. In Break Free wordt een foto getoond, met een breed lachende Gerben voor datzelfde podium. Als echte Achterhoeker (Zelhem) en feestbeest kon hij dat festival niet laten schieten, ook al vertrok hij met zijn geliefde Anouk direct daarna richting Guatemala en El Salvador. Enkele weken later bleek het zijn laatste Zwarte Cross te zijn geweest en zijn laatste vakantie. Maar leven vóór de dood, dat deed hij optimaal.

Break Free blijft bijzondere verhalen vertellen

Break Free brengt dit seizoen portret 31 tot en met 35 van mensen die ‘de reis van hun leven maakten, maar nooit meer terugkeerden’. Het is knap hoeveel bijzondere verhalen er steeds weer worden gevonden (van Charmayne (28) uit Vlissingen tot judoka Kim (22) uit Den Helder). Dat vinden de kijkers ook. Natuurlijk sterven er altijd jonge mensen, maar dan moet je als tv-maker ook nog maar mensen treffen die het portret voor televisie zien zitten.

Eén persoon moet daarbij ook altijd terug naar de plek van het onheil. In deze Break Free herbeleeft vriend en sportdocent-collega Robin de reis naar Midden-Amerika. Gerbens toenmalige vriendin en metzegel Anouk was daar nog niet aan toe, maar leidt Robin met spraakmemo’s en belletjes wel langs de plekken waar zij met Gerben nog was. Zij, de ouders, familie en andere vrienden halen in Break Free ondertussen herinneringen aan hun dierbare op.

Geleefd als een 90-jarige

Gerben en Aouk vierden samen de liefde en ontdekten nieuwe werelden. Voor de vrolijke Achterhoeker die in de nieuwe wereld om het leven kwam, was dat bijzonder. Hij vond het prachtig, zo ver weg. Maar zijn leventje in Oost-Nederland vond hij ook wel best en dat leventje zat vol genoeg. Zijn moeder vertelt daarover. Als zij een barbecue organiseerde, was Gerben direct enthousiast. Hij kwam alleen wel wat later aan omdat hij daarvoor ‘nog iets had’ en hij moest steevast ook eerder weg vanwege nóg een feestje. Wat haar betreft, zo horen we in Break Free, is Gerben 28 geworden, maar heeft hij geleefd voor iemand die 90 is geworden.

Eén van de laatste foto’s van Gerben werd gemaakt voor een vrolijke muurschildering, waarop sterren en een kruis te zien zijn. Deze foto betekent veel voor de nabestaanden en is ook gebruikt op zijn rouwkaart. Robin probeert deze muurschildering terug te vinden, maar hij blijkt overgeschilderd. In deze Break Free heeft de vriend twee minipotjes as van Gerben mee. Anouk heeft gevraagd of hij die op twee bijzondere plekken wil achterlaten, zoals zij zelf met andere minipotjes as ook altijd doet.

Break Free over de grote klap

Robin herinnert zich met tranen in de ogen het moment in augustus 2018 dat hij zijn maat appte ‘hoe het voelde om weer thuis te zijn’. Hij vergiste zich een dag. Gerben stuurde vanuit een hangmat terug dat hij nog even ging surfen, een laatste drankje met Anouk ging doen en over 21 uur op Schiphol zou landen. Dat was het laatste appje. Anouk vertelt in Break Free dat zij na die laatste drankjes hand in hand naar hun slaapplaats huppelden, op de tonen van een vrolijk liedje. Dat liedje klonk na een paar uurtjes slapen weer, in de taxi op weg naar het vliegveld. Gerben zocht op zijn smartphone op om welk nummer het ging (Bella van Wolfine) en op dat moment volgde er een klap… en daarna stilte.

Anouk: „Het was een fucking harde knal, ik had het idee dat ik in één keer in een grote achtbaan zat.” De taxi bleek geramd door een dronken automobilist, precies aan de kant van Gerben. Anouk: „Op het moment dat ik naar links wilde kijken, dacht ik ‘er klopt iets niet, ik hoor niks’. En Gerben hoor je altijd. Ik denk dat ik toen al, terwijl ik hem nog niet eens gezien had, voelde dat hij dood was.”

Kijkers blijken diep geraakt door deze Break Free en lieten dat gisteravond op X weten.



Wauw #breakfree #BNN_VARA gekeken over Gerben Eskes. Wat een mooi eerbetoon is het geworden en wat een herkenbare gevoelens #andreas. Ik heb het niet droog kunnen houden . Nu weet heel Nederland ook over de #eskesvlag @EskesJan @Kettelarij — Gaabs (@gaabsNL) September 5, 2024



#breakfree is weer begonnen. Geen woorden voor hoe mooi, ontroerend en bijzonder dit programma is. Iedereen kent wel zo'n avonturier. Dit keer Gerben – forever young 💔 😪 — Lizzy G (@Lizzy8425) September 5, 2024



Break free breekt echt mijn hart — anouk ◢ ◤ (@standaardmeid) September 6, 2024



Wat een ontroerende en aangrijpende aflevering weer van #breakfree vanavond, ben er stil van….. Wat een liefde voor Gerben van zijn vriendin, familie en vrienden, en wat een waardevolle levenslessen❤️ #gerben — Esther Hollenberg (@ehollenberg) September 5, 2024

Break Free (BNNVARA) brengt de volgende vier donderdagen portretten van Francien (Costa Rica), Timon (Nieuw-Zeeland), Femke (Azië) en Floris (Madagaskar). De aflevering met Gerben Eskes terugkijken kan op NPO Start.

