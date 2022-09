Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gasexplosie in Mexico brengt einde aan leven judoka Kim: ‘Een abrupt einde, ons verhaal’

Ze is vaak te vinden op luchthavens, waar ze vertrekt om te reizen. Met haar ouders op verre reizen, of met haar judovrienden op weg naar een judotoernooi. Kim Akker was judokampioen en na het vaarwel zeggen tegen haar topsport-carrière, vertrekt ze alleen naar Mexico. In Break Free reist Lesley haar (judo)vriendin Kim achterna.

In het indrukwekkende programma zien we wekelijks het verhaal van een avontuurlijk persoon, die in het buitenland – vaak tijdens een reis – is overleden. Vorige week hoorden we het verhaal van Dion, die naar Amerika verhuisde en plots omkwam door een aanrijding met een auto. Zijn familie blijft met vraagtekens achter.

In maart 2019 gaat het mis in Mexico. Een harde klap voor Lesley, want zij en Kim waren niet alleen vriendinnen, maar bijna zusjes. Nooit hebben de twee afscheid kunnen nemen. Twee jaar na die fatale dag gaat Lesley Kim achterna om een compleet beeld van haar vriendin te schetsen. „Ik wil de Kim van Mexico leren kennen”, vertelt Lesley. „Zat het net zo goed voor jou, als ik dacht dat het zat?”

Favoriete vakantieland

Mexico was geen onbekende bestemming voor Kim, het was het favoriete vakantieland van haar en haar ouders. Lesley daarentegen heeft privé nog nooit zo’n verre reis gemaakt: „Het is erg emotioneel allemaal”, vertelt ze. De vriendschap met Kim bekoelde op het einde een beetje: „Ik had zoiets van: laat die maar lekker haar ding doen. Als ze terug is, komt het wel weer. Maar dat kwam dus nooit meer”, vertelt Lesley in Mexico. „Een abrupt einde, ons verhaal.”

Dat Kim een judoster zou worden, was tijdens haar vroege jeugd niet duidelijk. „Een klein, schattig meisje was ze. Je zou niet zeggen dat ze best wel hoog was in judo. Dat zag je niet aan haar af”, vertelt Kims neef Rowin. In Mexico bezoekt Lesley de plekken waar Kim ook is geweest, zoals dat altijd ging in hun vriendschap, want Kim ging voorop: „Kim was de oudere zus die je mee op pad nam.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Terug van weggeweest: de docu-serie Break Free @NPO3. Vanaf donderdag 25 augustus, 21u. Portretten van jonge levenslustige mensen die de reis van hun leven maken en helaas niet terug komen. Met in dit vijfde seizoen: Charmayne, Dion, Kim, Emma en Sophia. #breakfreenl, @BNNVARA pic.twitter.com/6BZlTjxWu1 — Geertjan Lassche (@GeertjanLassche) August 22, 2022

Pestverleden

Op de basisschool had Kim het niet makkelijk, ze werd gepest. „Bij haar hoorde een lach, we wisten dat er iets mis was”, vertelt haar vader. „Misschien waren ze wel jaloers op haar. Ze was getalenteerd en kon goed leren”, vult Kim’s moeder aan. Op haar vijfde gaat Kim op judo, en ze blijkt er verrassend goed in te zijn. Ze werd snel bekend binnen de judosport.

Op reis in Mexico, waar Kim stage loopt in een hotel om haar opleiding af te ronden, haalde ze het beste uit twee werelden door te genieten van de vrijheid en het leven én het sporten bij te houden. Lesley bezoekt de sportschool in Mexico waar Kim ook kwam. Daar vertelt Lesley over hetgeen wat ze nog graag aan Kim had willen vertellen. Lesley had namelijk te kampen met een angststoornis, maar durfde dit, mede vanwege de sportcultuur, niet aan Kim te vertellen. „Toen ze wegging, ging het niet goed met mij. Na haar overlijden kwam het realisatiemoment dat ik nooit afscheid heb kunnen nemen.”

Kim’s Break Free-verhaal

Kims vriend en collega die ze kende van haar stage, Mauricio, schrijft in een brief aan Lesley hoe hun vriendschap was en vertelt over de momenten rondom haar overlijden. „Ze zou me ophalen, maar ik kon haar niet bereiken. Ik kreeg een slecht voorgevoel. Later belde het hotel dat Kim in het ziekenhuis lag, aan het vechten voor haar leven”, leest Lesley voor. „Ze zal voor altijd in mijn hart blijven”, schrijft Mauricio.

Door een blessure besluit Kim vaarwel te zeggen tegen de topsport, en ook Lesley stopt er later mee. „Je kunt met topsport blijkbaar vriendschappen kapot maken,” zegt Lesley. „Binnen topsport kies je altijd voor jezelf, niet voor je vrienden. Dat is meedogenloos.”

Noodloot slaat toe

Op 7 juli 2019 slaat het noodlot toe, in het appartement waar Kim is ingetrokken met haar vriend Gabriel. „Het was een ravage”, vertelt Kims vader. In het appartement hadden ze al drie dagen geen gas meer: „Kim klaagde dat ze koud moest douchen”, zegt haar moeder. Ergens in een gasleiding is een lek ontstaan, denkt Kims familie.

Samen met Kims vader en moeder bezoekt Lesley het appartement waar de explosie heeft plaatsgevonden. „De politie verklaarde dat er gasfles in het appartement stond die niet goed was. Wij gingen dat hier en daar navragen en die gasfles bleek er nooit gestaan te hebben”, zegt Kims vader. „Je kunt blijven speculeren, maar Kim krijg je er niet mee terug.”

Break Free is terug te kijken op NPO.