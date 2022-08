Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Break Free is terug en meteen weer raak: Charmayne had de halve wereld nog willen zien

Jonge Nederlanders die besluiten het avontuur te zoeken en de wijde wereld in te trekken, ze zijn er volop. Break Free laat zien dat sommigen van hen nooit meer thuis komen. Door een tragisch ongeluk of een andere noodlottige oorzaak laten zij het thuisfront ontredderd achter. In Break Free wordt hun leven echter ook gevierd.

Ruim twee jaar was Break Free van presentator en vertelstem Chris Zegers niet op televisie. Het zal iets met corona te maken hebben gehad, omdat familieleden of vrienden van slachtoffers in het programma naar de plek des onheils reizen. Fijn dat het gedegen gemaakte programma met een vijfde seizoen weer terug is. Daarom bekeek Metro de eerste aflevering van vanavond alvast vooruit voor Blik op de Buis. In deze rubriek bespreekt Erik Jonk nieuwe of opvallende tv-programma’s van de reguliere omroepen en streamingdiensten.

Voor een ‘Break Free’ naar verre oorden

Een Break Free naar alle uithoeken van de wereld en je grenzen verleggen is onder jonge Nederlanders populair. Helaas eindigen sommige reizen in een niet meer terug te draaien drama. Herinner je Kris en Lisanne misschien nog, die het avontuur een jaar of zeven geleden in Panama zochten? Waarschijnlijk raakten zij door een val spoorloos. De twee meiden van toen 21 en 22 jaar werden nooit meer teruggevonden.

Het lichaam van de vrolijke en charmante Charmayne Holslag (28) uit Vlissingen kwam wel terug naar Nederland. Zij is de hoofdpersoon in de eerste aflevering van Break Free (BNNVARA) van vanavond. Ondanks het vreselijke einde van haar wereldreis (maart 2019), die zij maakte met haar vriend Dyon, kun je als kijker genieten van haar levenslust. Chris Zegers praat namelijk niet alleen met nabestaanden. Het leven van de jongeren die worden gevolgd, wordt namelijk gevierd met een schat aan beelden die er tegenwoordig gelukkig volop zijn.

Basta, ik ga de wijde wereld in

Charmayne werkte bij modeblad Glamour. Zij was een rising star in de mode-media, maar besloot toch: ‘Basta, ik ga reizen en word influencer’. Reizen ging haar goed af, want de Zeeuwse voelde zich overal snel thuis en kon het met bijna iedereen goed vinden. Zij bleek een perfect model voor haar eigen foto’s. Helaas kwam er in Vietnam abrupt een einde aan haar droom. Ze had inmiddels de halve wereld – met een voorliefde voor Azië – wel gezien, maar wat had ze graag die andere helft ook met eigen ogen aanschouwd.

De mensen die na haar dood achterbleven, spreken in Break Free mooie woorden. „De charme van Charmayne gaat je in het hart zitten.” „Ze was zo zichzelf en deed haar eigen ding. Maar was ook wat onhandig en zag niet overal het gevaar van in.” Bij die zin laat Break Free Charmayne op enorme hoogte zien, haar benen bungelend boven een afgrond. Haar beste vriendin Denise, die zij al kende op de kleuterschool: „Charmayne was geen vriendin, ze was veel meer dan dat.” Geliefde Dyon, die dapper aan Break Free meewerkte, met een glimlach: „Ze sprong gerust van balkon naar balkon, maar kon nog struikelen over een kiezelsteentje.”

📺 Wie zien we nog meer in Break Free? In de vier andere afleveringen van Break Free komen de volgende jongeren die op wereldreis helaas aan hun einde kwamen aan bod: Dion van Diermen (32) uit Waddinxveen, die voor de liefde naar Californië verhuisde en figurant werd in Hollywood-blockbusters. Judotalent (drievoudig Nederlands kampioen) Kim Akker (22) uit Den Helder, die na haar sportcarrière in Mexico ging wonen. Emma Arfman (23) uit Huissen, die met vriend Koen een grensverleggende reis maakte door Peru en Bolivia. En het slot is het mysterie rond student geneeskunde Sophia Koetsier uit Amsterdam, die op haar 21ste vermist raakte tijdens een safari in Oeganda.

Met Break Free terug naar Vietnam

In deze Break Free gaat hartsvriendin Denise terug naar Vietnam. Dyon besloot dat niet te doen, hij heeft sinds het drama nooit meer gereisd. Denise ontmoette de twee voor de laatste keer ook in het Aziatische land, kort voordat zij per motor Vietnam introkken. Voor haar is de dood van Charmayne werkelijkheid, maar ze heeft er geen beeld bij. Daarom bezoekt Denise plekken die zij door Charmaynes uitgebreide Instagram-foto’s kan terugvinden. En om ter nagedachtenis een mooi boompje te planten.

Die motor betekende overigens niet het einde. Charmayne overleed door een extreem hoge waarde koolmonoxide in een hostel. Dyon overleefde dat wel, maar belandde in een hel. Hoe hij hoorde dat Charmayne niet meer leefde is meer dan gênant. Om nog maar te zwijgen over het verkrijgen van de doodsoorzaak. Charmaynes lichaam zien? Radeloos stond Dyon dagenlang voor een mortuarium, om telkens zonder zijn geliefde te hebben gezien weer naar zijn slaapplaats terug te keren. Dyon, sinds de middelbare school ‘Jut en Jul’ met zijn Charmayne, vertelt het in Break Free allemaal zelf. Heel knap. Zijn woorden zijn afgrijselijk.

Interessante verhalen

Neemt niet weg dat je aan het zo integer gemaakte Break Free – ooit bedacht door journalist en filmmaker Geertjan Lassche, toch plezier kunt beleven. Door de nabestaanden die uitgebreid aan het woord komen en spreken over hun liefde voor het slachtoffer. Door hun interessante verhalen over het gemis, wat de dood met hen doet en wat het ‘nieuwe leven’ voor hen betekent. Maar zeker ook door al die prachtige beelden die we van de persoon die van het reizen zo genoot, krijgen te zien. Dit programma maakt bovendien geweldige muziekkeuzes, maar dat terzijde.

Break Free is vijf donderdagavonden om 21.00 uur bij BNNVARA op NPO 3 te zien. Terugkijken kan ook, wat net zo zeer geldt voor de vorige vier seizoenen.