Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tim zat anderhalf jaar vast in Filipijnse cel vanwege vergeten jointje

Anderhalf jaar lang zat hij in een cel op de Filipijnen. Tim Brouwers uit Rotterdam speelde plotseling de hoofdrol in ‘een slechte film’ toen hij vorig jaar betrapt werd op een vergeten restje van een joint op het vliegveld van de Filipijnse hoofdstad Manilla. Gisteravond deed hij zijn verhaal bij Renze.

Tim reisde in april 2023 van Thailand naar de Filipijnen, waar hij bij aankomst op het vliegveld in Manilla aan een strenge controle werd onderworpen. Tijdens het controleren van zijn bagage, bleek de Rotterdammer nog een klein restje van een joint bij zich te hebben. Eerder had hij die deels opgerookt tijdens zijn verblijf in Thailand, waar cannabisgebruik toen nog legaal was.

Superstreng antidrugsbeleid

Maar op de Filipijnen wordt er anders over het roken van een jointje gedacht. Daar geldt een superstreng antidrugsbeleid. Zo staat er op het meenemen van slechts één xtc-pil een levenslange gevangenisstraf.

De douaniers spitten de koffer van Tim dan ook grondig door. „Ze haalden nog net niet de laatste kruimel uit m’n tas”, vertelt hij bij Renze. „Ik was nog wel redelijk relaxed, met een instelling van ‘ik heb toch niets te verbergen’. Maar toen ze dat jointje naar boven haalden, raakte ik in shock. Waar komt dit ineens vandaan?”

Tim probeert de situatie nog te de-escaleren. „Gooi het maar weg”, zegt hij tegen de douaniers. Maar die blijken er niet zo makkelijk over te denken. „Voor je het weet staan er vijftien man om je heen en word je in de boeien geslagen. Het was net een slechte film”, aldus Tim.

0,6 gram cannabis de Filipijnen ‘binnengesmokkeld’

Hij bleek onbewust 0,6 gram cannabis de Filipijnen te hebben ‘binnengesmokkeld.’ „Dat jointje zat al drie of vier weken in mijn tas. Ik was me van geen kwaad bewust, maar voor ik het doorhad, zat ik in een drukke cel.”

Anderhalf jaar lang zat Tim in de gevangenis op de Filipijnen. „Ik heb momenten gehad dat ik er doorheen zat. Het systeem is er behoorlijk corrupt. Als je niet betaalt, gaat alles enorm traag.”

Eerder deze maand keerde Tim terug naar Nederland en naar omstandigheden gaat het goed met hem. „Ik heb veel meegemaakt en nu begint er een nieuw avontuur. Ik moet vanaf niks beginnen, maar het is fijn om weer thuis te zijn.”

De hele uitzending van Renze kijk je terug via Videoland.

Reacties