Cameravrouw in Zweedse zaak Joost Klein wil ‘door met haar leven’, gaat niet in beroep

De cameravrouw naar wie zanger Joost Klein een dreigende beweging maakte, gaat niet in beroep tegen het besluit van het Openbaar Ministerie in Zweden om het onderzoek naar het incident met Joost Klein te sluiten. Dat heeft haar advocaat Kristoffer Ståhl woensdag aan het ANP laten weten.

De openbaar aanklager vond geen bewijs dat Klein opzettelijk de beweging maakte om de vrouw angst aan te jagen. „Mijn cliënt wil door met haar leven”, aldus haar advocaat. Joost Klein maakte na een optreden in de week van het Eurovisie Songfestival een dreigende beweging naar de vrouw omdat hij niet gefilmd wilde worden. Het incident deed organisator EBU besluiten om Klein te diskwalificeren.

„Mijn cliënt heeft geen persoonlijke wrok tegen meneer Klein”, laat Ståhl in een verklaring weten. „Zij denkt alleen dat geweld nooit acceptabel is, ook niet als dat komt door adrenaline of door gevoelens van onvrede.”

De advocaat meldt dat zijn cliënt de afgelopen tijd veel haatberichten en bedreigingen heeft ontvangen door de zaak. „Mede daarom wil mijn cliënt zich nu richten op haar mentale gezondheid”, meldt hij. „Zij wil door met haar leven en met haar professionele carrière als fotograaf.” De vrouw zal verder ook geen verklaringen afleggen aan de media, voegt hij daaraan toe.

