Dennis Schouten vertelt over zijn doodswens in De Kist: ‘Geluk heb ik niet gevonden’

Roddelpraat-gezicht Dennis Schouten (29) sprak al meerdere keren over zijn doodswens. Gisteravond vertelde hij daarover opnieuw in het EO-programma De Kist. En waar die wens nu eigenlijk vandaan komt.

Schouten kwam eerder als verslaggever bij PowNed en komt tegenwoordig bij zijn online programma Roddelpraat, dat hij samen met Jan Roos presenteert, over als een gebekte, recalcitrante en zelfverzekerde jongen. Maar eerder dit jaar was in zijn boek Dennis Schouten: Beschadigd op weg naar de dood te lezen dat de presentator voorzag dat hij een eind zou maken aan zijn eigen leven. En dat deed nogal wat stof opwaaien.

Dennis Schouten over zijn jeugd

Over zijn jeugd vertelde Schouten al eerder. Zijn moeder, die vermoedelijk lijdt aan het syndroom van Münchhausen by proxy, praatte hem in het verleden allerlei psychische problemen aan. Ze maakte hem wijs dat hij gehandicapt en gek was. Ook overtuigde ze psychiaters dat Schouten medicijnen moest slikken. Maar Schouten kwam erachter dat hij die medicijnen helemaal niet nodig had. Hij denkt zelf dat de medicijnen die hij in zijn puberteit slikte effect hebben gehad op zijn huidige gesteldheid. Hij spreekt inmiddels zijn beide ouders niet meer.

Hij vertelde voor het eerst tegen zijn zusje dat hij niet verwachtte dat hij de 50 zou halen. Schouten legt uit dat als hij wakker wordt, hij vaak wordt overgenomen door spanning en onrust. Hij heeft dagen dat hij zich verrassend goed voelt en heeft ook relaties gehad. „Maar als ik dan zo’n dag heb dat ik me onrustig voel, dan moet zij weg. Dus je onderhoudt geen fijne relaties.”

Doodswens in De Kist

Er ontstaat bij Schouten een drang en drive om succesvol te worden en te laten zien dat hij iets kan. Maar die bewijsdrang ebt inmiddels weg. „Het geluk dat ik erbij zocht, heb ik niet gevonden.” Schouten vertelt dat hij zich niet gelukkig kan voelen. „Op papier heb ik een fantastisch leven, maar gevoelsmatig niet.” Want naast dat ontbrekende geluksgevoel, de onrust en negatieve gedachtes, frustreerde het Schouten enorm dat hij niet kon genieten van zijn leven. „Ik heb die frustratie naast me neergelegd. Het is wat het is. En nu ik die frustratie heb neergelegd, scheelt dat wel heel veel.”

„Ik probeer er het beste van te maken. Sinds ik die conclusie heb getrokken is het beter, want ik frustreer mij niet meer over het rotgevoel”, aldus de presentator. „Het omarmen van fijne momenten, fijne dagen, is voor mij het beste. En dan zitten er echt af en toe best mooie dagen tussen.”

Nog niet sterven

De wens dat hij gelukkig wordt, heeft hij inmiddels laten varen. Hij ziet geen toekomt met een relatie en kinderen voor zich. „Als je zelf niet van het leven houdt, hoe kun je dan iemand anders op aarde zetten die van het leven moet gaan houden?”

Ondanks zijn doodswens voor de toekomst, wil hij nog niet sterven. Hij is trots op zijn online programma. „Dat houdt mij overeind. Als mij niet was gelukt, wat mij is gelukt, dan was ik er niet meer. Maar ik ben wel heel trots op wat mij is gelukt.”

Hij vervolgt: „Heel stiekem hoop ik altijd nog wel dat de dingen veranderen, maar ik zoek er niet meer naar. Dan moet het mij echt overkomen, want ik wil geen frustraties meer.”

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Je kijkt De Kist terug via NPO Start.

