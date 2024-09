Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

BZV-kijkers verbaasd over jonge en ‘goed uitziende’ boeren die geen liefde vinden: ‘Dit geloof ik niet’

Het brieven schrijven voor een nieuw seizoen Boer Zoekt Vrouw kan beginnen. Gisteravond vingen kijkers de eerste glimp op van de nieuwe deelnemers. Maar kijkers vragen zich toch ook af waarom zoveel jonge en goed uitziende boeren geen liefde kunnen vinden.

Seizoen veertien van KRO-NCRV-programma Boer Zoekt Vrouw is begonnen. Eerder stelde Metro de naar liefde zoekende boeren (en één boerin) al voor. En gisteravond kregen kijkers een inkijkje in het boerenleven van de kandidaten.

Nieuw seizoen Boer Zoekt Vrouw

De West-Friese groenteteler Roel (38) nam het bedrijf over van zijn vader. Zijn vader en moeder zijn inmiddels overleden. Als Jaspers naar de rouwkaarten van zijn ouders kijkt, valt haar iets op. „Je moeder overleed in oktober 2022 en je vader in december 2022.” Roel knikt instemmend. „Acht weken na elkaar.” En precies in die acht weken besloot zijn ex-vriendin na zeven jaar om ook op te stappen. „Dus je moeder overleed, je vriendin vertrok en je vader overleed?”, aldus Jaspers. „Ja, en toen was het kerst”, reageert Roel.

De 59-jarige melkveehouder Jan woont in Groningen. En het valt Jaspers op dat Jan hartstikke netjes is. Daar houdt Jan namelijk van. Onder zijn overal heeft hij altijd een nette blouse aan. Waarom wilde het in de romantiek bij Jan toch niet lukken? Hij weet het niet precies. Al heeft hij de afgelopen twintig jaar niet meer aan een vrouw gevraagd of zij iets leuks met hem zou willen doen.

Nieuwe liefde

Volgens buurvrouw en vriendin Margreet is het leven van Jan vooral gebaseerd op de boerderij. Ook omdat hij niet goed kan lezen en schrijven. Op vakantie gaan doet hij dan ook niet. Jan zou best met een potentiële partner wél een keer een weekend weg willen. „Of we gaan een middag fietsen. Als we bij elkaar blijven en zij is blij en ik ben blij. Dan heb je alles voor elkaar. Dat zou ik wel willen hoor.”



De Limburgse pluimveehouder John (36) is een gescheiden vader van twee dochters. John laat trots zijn 19.000 kippen aan Jaspers zien. Hij houdt de hennen twee jaar en daarna kun je wel bedenken wat er met de dieren gebeurt. „Het romantische beeld dat iedereen voor ogen heeft is natuurlijk anders. Met een varken, koe en wat kippetjes in de wei. En wat graan in de wei strooien. Maar dat kan niet. Het blijft wel een betaalbaar product. En een betaalbaar product krijg je niet door heel kleinschalig dieren te houden.”

Jonge deelnemers in Boer Zoekt Vrouw

Zijn scheiding wijt hij aan het vele werken dat hij deed. „Altijd maar werken. Dat is wel fout geweest.” Hij heeft spijt dat hij in zijn vorige huwelijk werk voor liet gaan en zijn gezin minder zag. En zijn erf, met veel stallen, een zwembad en palmbomen, laat inderdaad zien dat John hard gewerkt heeft. Maar John is veranderd, denkt hij zelf, en toe aan een nieuwe liefde.



Oké dit geloof ik dan weer niet. Jij kan echt wel een partner vinden!#bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/ZqNgnHCe8Y — ANITA 🎄💋🌎♍️ (@baara_a) September 22, 2024



Waarom zeggen ze bij #boerzoektvrouw niet wat er na twee jaar met die kippen gebeurd. En geen woord over dat die kippen met 19.000 opgesloten zit. — Michiel 🌈 (@Michield1981) September 22, 2024

De Brabantse Deedry (31) heeft een paardenfokbedrijf en ontfermt zich over zo’n honderd paarden. Maar een relatie heeft ze nog nooit eerder gehad. Ze vindt zichzelf wat onhandig in de liefde en blijkt onzeker. En dat begrijpt Jaspers niet. „In mijn werk ben ik niet onzeker, maar het is vooral privé dat ik heel onzeker kan zijn.” Ze vreest dat mannen haar beroep, en alle tijd die zij daarin steekt, niet kunnen waarderen. Andere vrouwen passen veel beter in dat plaatje. „Die hebben leuke kleren aan, de haren zitten leuk en stinken niet naar paard. Dat hebben ze toch veel liever, denk ik dan.”



Hopelijk krijgt Deedry veel brieven om d’r zelfvertrouwen alvast wat op te krikken. Sneu dat ze zo naar zichzelf kijkt.#boerzoektvrouw #bzv — Marieke (@Emmetjes) September 22, 2024



Deedry, stoer, knap, gevoelig, leuk… die gaat bedolven worden onder de brieven #boerzoektvrouw #bzv — Claudia (@_cloudy_a) September 22, 2024



‘Laatste zetje’

De Friese melkveehouder Julius (35) woont nog samen met zijn moeder in de ouderlijke boerderij. Zijn vader overleed toen hij 21 was en dat betekende dat hij alle verantwoordelijkheid voor het bedrijf op zich nam.

Hij heeft naar eigen zeggen misschien te weinig tijd aan zijn date-leven besteed. Hij noemt zichzelf een beetje verlegen en vindt het best lastig om over zijn gevoelens te praten. Julius is wel weer toe aan een nieuwe liefde en wat actie in de tent. „Ik heb een hele goede band met mijn moeder, maar dat is toch anders. Dat ik met een nog grotere glimlach binnenstap. Ik ben nu ook al een vrij blij mens, maar dat laatste zetje…”



"Net dat laatste zetje even." Mooi moment aan tafel bij Julius en zijn moeder als Yvon hem een persoonlijke vraag stelt. Dat shot van die moeder is onvergetelijk. Haar zoon heeft vakwerk verricht na de vroege dood van haar man.

Julius gun ik een lieve partner. #boerzoektvrouw pic.twitter.com/2thpSHelr0 — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦🇵🇸🇮🇱 (@marcelbar8) September 22, 2024

De 45-jarige melkveehouder Martijn is vader van drie tieners. Hij is tien jaar geleden gescheiden. Martijn heeft wel relaties gehad, maar zijn boerenleven is niet voor iedereen weggelegd. Martijn moet het van zijn gevoel hebben, legt hij uit. „Mijn gevoel wint altijd.”

„Ik vind dat je alles moet bespreken met elkaar. Dan kom je dichter bij elkaar en krijg je verbinding”, legt de melkveehouder uit.



Martijn kan z'n kruiwagen vast pakken om die gigantische stapel brieven van aanbidders te kunnen vervoeren. #boerzoektvrouw — Elsemieke Wormhoudt (@Elsemieke92) September 22, 2024

BZV-kijkers kijken op van deelnemers

BZV-kijkers zijn in ieder geval blij met het nieuwe seizoen. Ze loven de deelnemers en zien een mooi Boer Zoekt Vrouw-seizoen tegemoet. Maar kijkers kijken ook op van het feit dat zoveel jonge en knappe boeren de liefde niet kunnen vinden. Ze verwachten dan ook een hoop post voor de deelnemers.



Ooooh, het is weer begonnen!! ❤️ Helemaal geen tijd om in een herfstdepressie te schieten zo 🥰#bzv #boerzoektvrouw — Cindy⚡️ (@Cinister81) September 22, 2024

