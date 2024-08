Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op dit tijdstip is de kans op een auto-ongeluk het grootst

Als je in de auto zit moet je altijd voorzichtig zijn, maar uit onderzoek blijkt dat er een bepaald tijdstip is waarop je éxtra op je hoede moet zijn om een auto-ongeluk te voorkomen. Dat is namelijk tijdens de avondspits.

Dan lopen autobestuurders het meeste risico om een auto-ongeluk te krijgen.

Tijdstip waarop meer auto-ongelukken plaatsvinden

De Amerikaanse techmarketeer Hennessey Digital onderzocht rapporten over dodelijke ongevallen en verwondingen van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) om te zien op welke tijdstippen van de dag de meeste dodelijke ongevallen plaatsvonden tussen 2017 en 2022.

De techmarketeer ontdekte dat tussen 17.00 en 17.59 uur de gevaarlijkste tijd is om te rijden in twaalf staten, waaronder Colorado, Arkansas en Oregon. Advocaat David Vicknair zei dat de analyse van zijn bedrijf het risico van rijden tijdens de spits in de avond laat zien en „het verhoogde risico benadrukt dat gepaard gaat met druk verkeer en mogelijk meer vermoeide of afgeleide bestuurders”.

Agressieve en roekelozere bestuurders

Deze bevindingen komen overeen met ander onderzoek naar spitsuren, of het nu ochtend of avond is, als de gevaarlijkste tijd om te rijden. In North Carolina vindt één op de vier ongelukken plaats tijdens de avondspits.

Een belangrijke reden daarvoor? Dat is een piek in de verkeersstroom, met agressieve, meer roekeloze bestuurders en vrachtwagens op de weg, zo suggereerde het eerdere onderzoek.

Een andere reden is dat bestuurders in de avonduren vaak moe zijn. De NHTSA meldde dat ongelukken door slaperigheid tijdens het rijden het vaakst voorkomen tussen middernacht en 06.00 uur, en ook laat in de middag. Daarnaast bleek dat mensen in die periodes „een dip ervaren in hun circadiaan ritme (de interne klok van het menselijk lichaam die de slaap reguleert, red.)”.

Alhoewel dit een Amerikaans onderzoek betreft, meer gericht op de Amerikaanse wegen, kan dit ook voor Nederland steek houden. Ook hier zijn bestuurders na een lange dag werken tijdens de avondspits waarschijnlijk vermoeider. Daarnaast is de dip in het circadiaan ritme niet iets dat exclusief bij Amerikaanse bestuurders voorkomt.

Riskant rijgedrag vermijden

De beste manier om het risico op een ongeluk te verkleinen is natuurlijk om riskant rijgedrag helemaal te vermijden. Idealiter zou je ‘s nachts voldoende moeten slapen om te voorkomen dat je moe wordt tijdens het rijden. Maar als je je te slaperig voelt tijdens het rijden, moet je stoppen voor een kort dutje bij een rustplaats, volgens de NHTSA.

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om gefocust op de weg te blijven en niet op je telefoon te zitten. Stuur geen appjes en laat je niet afleiden, houd je aan de maximumsnelheid en rijd altijd nuchter. Je hebt ‘s nachts minder zicht, dus ga iets langzamer rijden om dat te compenseren.

