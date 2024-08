Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kwetsbare ouderen slachtoffer in grootschalige fraudezaak bij KPN

Ben je klant bij KPN? Dan is er een kans dat je gegevens in handen zijn gevallen van criminelen. Een voormalige medewerker van de telecomprovider is veroordeeld tot 28 maanden celstraf vanwege zijn rol in een grootschalige gegevensdiefstal en fraudezaak.

De 21-jarige stal gegevens van honderden klanten, vooral ouderen, uit KPN’s systeem en verkocht deze via Telegram-groepen aan criminelen. Met deze informatie deden zij zich voor als bank- of telecommedewerkers, waarna ze ouderen wisten te overtuigen hun geld en waardevolle bezittingen af te geven.

KPN-medewerker liep na een jaar tegen de lamp

De man, die bij de helpdesk werkte, kon meer dan een jaar ongestoord zijn gang gaan. Tussen 28 februari 2023 en 22 april 2024 deelde hij gegevens van 679 klanten via Telegram-groepen waarin cybercriminelen actief zijn. Hij kreeg daar steeds rond de 200 euro voor betaald, verklaarde hij in de rechtbank.

De verdachte had alleen oog voor zijn eigen financiële gewin, zonder zich te bekommeren om de impact op zijn slachtoffers.

De zaak kwam aan het licht nadat een oudere KPN-klant melding maakte van diefstal van haar geld en sieraden. Ze was daarvoor telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als medewerker van de provider. Er waren vanuit het callcenter echter geen telefoongesprekken met het slachtoffer geregistreerd. Na verder onderzoek ontdekte KPN ontdekte dat een specifiek account van een helpdeskmedewerker de klantgegevens in het systeem had geraadpleegd.

Kwetsbare ouderen misbruikt

De rechtbank rekende het de man zwaar aan dat hij misbruik maakte van kwetsbare ouderen. Ook de omvang en duur van de fraude en het vertrouwen dat mensen hadden in bedrijven als KPN werden ernstig geschaad. „De verdachte heeft alleen oog gehad voor zijn eigen financiële gewin, zonder zich te bekommeren om de impact op zijn slachtoffers”, aldus de rechter.

De man krijgt een gevangenisstraf van 28 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk, en een proeftijd van drie jaar. In die periode moet hij zich laten begeleiden door de reclassering, mag hij geen contact hebben met zijn mededaders, en moet hij actief op zoek naar werk of een opleiding. Hoewel de man licht verstandelijk beperkt is en beïnvloedbaar werd bevonden, besloot de rechtbank geen adolescentenstrafrecht toe te passen. De misdrijven waren te ernstig, en het is niet de eerste keer dat de 21-jarige voor vergelijkbare delicten is veroordeeld.

