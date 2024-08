Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mirjam stelt gasten flink op de proef in B&B Vol Liefde: ‘Moeten impalapoep in mond nemen’

De gasten van Mirjam worden in tv-datingprogramma B&B Vol Liefde flink op de proef gesteld. In het Zuid-Afrikaanse Hoedspruit beleven Marcel en Jacco niet alleen slapeloze nachten vanwege het gebrul van leeuwen, ze worden tijdens een ‘bushwalk’ ook nog eens geacht om mee te doen met een wel heel smerig spelletje.

Wie het hart van Mirjam wil veroveren moet heel wat doorstaan, blijkt op RTL 4. Zo slapen de mannen in de Zuid-Afrikaanse B&B in een tent midden in de wildernis. Iets waar vooral Jacco wakker van ligt. „Ik heb heel slecht geslapen”, zegt hij tijdens het ontbijt. Beide mannen hebben die nacht leeuwen rond de tent gehoord. „Op een gegeven moment hoorde ik ook gebrul en dat kwam steeds dichter bij. Dat bleken dus vier of vijf leeuwen te zijn.”

Geen leeuwentemmer

Marcel was naar eigen zeggen minder angstig. Hij wilde het liefst even gaan kijken, maar besloot het toch niet te doen. „Ik ben er niet bang voor, maar ik wil het lot ook niet tarten. Ik ben geen leeuwentemmer.”

Ook Mirjam heeft de leeuwen gehoord. „Leuk hè”, zegt ze enthousiast. Dat met name Jacco daar toch anders over denkt, doet haar wenkbrauwen fronsen. „Dat Jacco niet zo goed heeft geslapen is vervelend voor hem, maar het zegt ook iets over hoe hij het hier ervaart en of hij het hier kan handelen. Dat past niet bij hoe ik het ervaar.”

B&B Vol Liefde-gasten worden getest

Ze besluit de mannen kennis te laten maken met het reservaat en neemt hen mee op een ‘bushwalk’. „Voor Jacco is het misschien wel een klein beetje een test, niet of hij in de bush wil zijn, maar of hij dit avontuur omarmt”, zegt de B&B Vol Liefde-deelneemster. Samen met twee gewapende rangers gaan ze op pad.

Wanneer de wandeltocht erop zit en er meerdere wilde dieren zijn gespot, worden de mannen nog één keer op de proef gesteld. Een van de rangers stelt voor een spelletje te doen. „Dit is poep van de impala”, zegt hij al wijzend naar de grond. „Jullie moeten op zoek naar een rond stukje impalapoep.” De ranger pakt als voorbeeld een klein drolletje van de grond. „Dit is jouw projectiel en het doel is om dat zover mogelijk te krijgen”, legt hij uit. „We noemen het ‘drol spoeg’.” Drollen spugen dus. Hij stopt het stukje poep in zijn mond en spuugt het zover hij kan.

Het ‘impalaspel’

Jacco is allerminst gecharmeerd van het spel. „We moeten een impaladrol in onze mond nemen. Daar was ik niet zo heel erg blij mee.” Marcel aarzelt echter geen seconde. „Het impalaspel kende ik al. Dat zijn zeker leuke dingen. Het hoort bij de Afrikaanse cultuur.” Ook Jacco besluit het erop te wagen en stopt het ronde drolletje in zijn mond. Uiteindelijk spuugt hij de poep vrij ver weg.

De kijkers van B&B Vol Liefde is het vreemde spel niet ontgaan. Het is dan ook onderwerp van gesprek op social media. „Marcel deed heel enthousiast impalapoep in zijn mond en Jacco niet. Is dit een pluspunt?”, vraagt een kijker zich af. „Jacco moet ineens erg nodig. Dat krijg je van poep spugen”, grapt een ander.



“Marcel deed heel enthousiast impalapoep in zn mond en Jacco niet.” Is dit een pluspunt 🤔#benbvolliefde — ingeborg kiela (@IngeborgKiela) July 31, 2024



Jacco moet ineens erg nodig, krijg je van poep spoegen. #benbvolliefde pic.twitter.com/uizYYPridj — MrZ (@MrSand73) July 31, 2024

Je kijkt B&B Vol Liefde terug via Videoland.

