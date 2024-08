Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoekers ontdekken wonderlijk fenomeen: je gezicht verandert tot het past bij je naam

Had je Niels geheten in plaats van Nick, dan is de kans groot dat je er nu anders uit had gezien. Die opvallende conclusie trekken onderzoekers van de Reichman University. Ze hebben namelijk aangetoond dat je gezicht met de jaren langzaam verandert tot het past bij je naam.

Wetenschappers van de universiteit uit Israël kwamen tot deze wonderlijke ontdekking nadat ze kinderen van 9 en 10 jaar vroegen vroegen de juiste namen aan gezichten te koppelen. Het lukte de kinderen opvallend vaak om de namen en gezichten van volwassenen te matchen. Opmerkelijk genoeg ging het matchen van kindergezichten aan de juiste namen minder goed.

Minst voor de hand liggende conclusie

Voor de wetenschappers alle reden om dit fenomeen verder te onderzoeken. Het had immers net zo goed andersom kunnen zijn. Dat ouders een naam kiezen die past bij het uiterlijk van hun baby. Of zelfs dat namen en gezichten helemaal niet met elkaar te linken zijn. De minst voor de hand liggende conclusie blijkt echter waar: je gezicht verandert tot het bast bij je naam.

Voor het tweede deel van het onderzoek gebruikten de wetenschappers een computer. Die kreeg een aantal foto’s van gezichten te zien en ontdekten daarin een patroon. Want wat blijkt? Mensen met dezelfde naam lijken meer op elkaar dan mensen met verschillende namen. Bij kinderen zag de computer geen overeenkomsten tussen gezichten met dezelfde naam.

Je verwachtingen voorspellen je gedrag

Toch is het niet zo dat je gezicht ‘vanzelf’ verandert in het uiterlijk dat past bij je naam. Volgens de onderzoekers valt dit bijzondere fenomeen heel simpel te verklaren. Er is namelijk sprake van een self-fulfilling prophecy. Met andere woorden: je verwachtingen voorspellen je gedrag. Heb je bijvoorbeeld bij het opstaan ’s ochtends al geen zin in de dag? Dan is de kans groot dat het ook een rotdag wordt.

Hetzelfde geldt voor het matchen van namen aan gezichten. Je gezicht verandert in de loop van de jaren in het uiterlijk dat volgens het sociale stereotype bij je naam past, bij welke verwachtingen anderen er over hebben dus.

Die verwachtingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat een beroemdheid dezelfde naam heeft, of omdat je naam in de Bijbel staat, of misschien wel ouderwets klinkt. Anderen krijgen op basis daarvan dus een bepaald beeld bij jouw naam en jij en je gezicht passen zich daar een klein beetje op aan.

Sociale structuren veranderen gezicht

„Ons onderzoek benadrukt de bredere betekenis van dit verrassende effect, namelijk de diepgaande impact van sociale verwachtingen. We hebben aangetoond dat sociale constructen of structuren, bestaan, iets wat tot nu toe bijna onmogelijk was om empirisch te testen”, zegt onderzoekers Yonat Zwebner „Sociale structuren zijn zo sterk dat ze het uiterlijk van een persoon kunnen beïnvloeden. Deze bevindingen laten je afvragen in hoeverre andere persoonlijke factoren die nog veel uitgesprokener zijn dan namen, zoals geslacht of etniciteit, vorm kunnen geven aan hoe mensen zijn.”

