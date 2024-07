Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Taylor Swift als uitlaatklep voor Swifties en nee, we hebben het niet over Frans Timmermans

Heerlijk toch, om je helemaal te verliezen in iemand waarvan je onvoorwaardelijk fan bent? Dat geldt in ieder geval voor mensen die meededen aan een YouTube-uitzending van AVROTROS, Fan Z – Taylor Swift Special.

Voor wie van morgen tot en met zaterdag moet huilen omdat je geen kaartje hebt voor Taylor Swift in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam: met Fan Z – Taylor Swift Special heb je toch nog íets. Niet dat we je hiermee uit je diepe verdriet trekken (het is een heel kort íets), maar goed, we proberen het maar. Metro keek de korte ‘docu’ alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis. Ter geruststelling misschien: de schrijver van dit stuk heeft ook geen ticket.

Taylor Swift en de president van Amerika

Hoe zeer Harry Styles, Coldplay, Billie Eilish en Edje Sheeran ook hun best doen, de grootheid van Taylor Swift halen ze allemaal niet of net niet (als ze dat al zouden willen). Dat heeft vooral te maken met de zeer actieve fanschare. Mevrouw Swift kan door oproepen aan haar ‘karige’ 283 miljoen volgers bij wijze van spreken nog bepalen wie de volgende president van de Verenigde Staten wordt. Dan weer is er iemand die een levensgrote taart van 130 kilo van deze superster bakt. Of eh… ene Frans Timmermans, je weet wel: politicus, geeft aan ‘een Swiftie op z’n oude dag te zijn’. Nou, daar kan Chris Martin van Coldplay nog een politiek puntje aan zuigen.

Taylor Swift, met dank aan de Swifties

Maar zonder gekheid: Taylor Swift is natuurlijk wel groot, groter, grootst. Met dank aan haar talent, maar dus zeker ook met dank aan haar fans, de zogeheten Swifties. De belangrijkste (en meest verdienende?) popster van dit moment is voor die fans nu drie dagen in Amsterdam. Haar Eras Tour is een soort zegetocht over onze aardbol en die gaat nog tot medio december door, terwijl er al meer dan honderd shows zijn gegeven. En wat hebben de Nederlandse fans er lang op moeten wachten, sinds 2015 maar liefst (Ziggo Dome). Swifties van 19, 20 jaar zaten toen nog op de basisschool…

Fans zijn van alle tijden, maar die van Taylor Swift gaan ver, heel ver. De online AVROTROS-uitzendiging Fan Z volgt er drie uit Nederland, Fleur (19), Glenn (23) en Lotte (26). We gaan op deze plaats over deze drie maar niet alles verraden, want de Taylor Swift Special duurt maar ruim een kwartier.

Oh ja, deze fotogenieke dame wil zelf ook weleens met iemand op de gevoelige plaat worden vastgelegd:



Levens verrijken en redden

In twee gevallen heeft de Amerikaanse artiest twee levens verrijkt (of gered). Fleur hoorde eigenlijk nergens bij en ze durfde niemand aan te spreken. Nu wel. Fleur staat inmiddels bekend als ‘Swift Preneur’, omdat zij Taylor-party’s in verschillende steden organiseert. Je ziet haar bij de Eras Tour in Parijs, als zij Taylor Swift voor het eerst live ziet optreden.

Glenn kampte met depressiviteit en Taylor Swift trok hem uit het diepe dal. Dat gebeurde niet in de laatste plaats door haar songteksten, die Glenn uitpluist. Omdat hij er steun in vindt, maar ‘natuurlijk’ ook om de zogeheten Easter Eggs te vinden waar elke Swiftie naar speurt: verborgen boodschappen. En dan is er nog Lotte, die niet alleen op Taylor Swift lijkt, maar ook haar vaak legendarisch genoemde outfits namaakt (schattig: met haar oma). Wie niet voor eeuwig ten onder wil gaan door stikjaloers te zijn op deze Lotte, moet eigenlijk de volgende zin niet lezen. Maar ja… Lotte heeft Taylor Swift toch echt, in Amerika, de hand geschud.

📺 Fan Z eerder Fan Z maakte meer programma’s over fans. Die gingen toen helemaal op in Harry Styles, Bankzitters, Davina Michelle, de Formule 1 en K-POP. Je kunt dit online terugvinden via NPO3.

Je kunt ze een beetje raar vinden, die fans. Maar ze doen niemand kwaad en hebben vooral zelf veel lol. Eén van hen zegt dan ook treffend: „We doen wel gek, maar dat maakt niets uit; we zijn namelijk allemaal Swifties onder elkaar.” Aan de andere kant hoor je echter ook: „I can die happy now.” Dat gaat dan wel weer érg ver.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Noot: kijkt lekker weg hoor, deze zestien minuten. Maar van een onderwerp als dit, de grootheid van Taylor Swift en alles daar omheen, valt natuurlijk nog veel meer te maken.

Noot 2: misschien een half blikje meer, aangezien beloofd is dat in de uiteindelijke versie ook concertbeelden van Amsterdam zullen zijn gemonteerd.

Fan Z – Taylor Swift Special is zaterdag bij AVROTROS op het YouTube-kanaal van NPO 3 te bekijken.

