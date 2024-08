Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Disney wil rechtszaak overleden vrouw verwerpen omdat haar man abonnement op Disney+ had

Disney wil een rechtszaak rond de dood van een Amerikaanse vrouw laten verwerpen. Haar man stelt het bedrijf aansprakelijk voor de dood van zijn vrouw omdat zij overleed na een allergische reactie in Disney World. Maar volgens Disney kán de man het bedrijf helemaal niet aanklagen. De reden? Hij had een Disney+-abonnement.

De vrouw overleed nadat zij met haar man had gegeten in een restaurant in Disney World in de Amerikaanse staat Florida, zo meldt The Guardian. Volgens de man is het personeel meerdere keren gevraagd om eten zonder allergenen, omdat zijn vrouw zeer allergisch was voor zuivel en noten.

Een van de medewerkers zou het stel ervan verzekerd hebben dat het eten geen zuivel of noten bevatte, maar na het diner kreeg de vrouw volgens haar man alsnog een ernstige acute allergische reactie. Later die dag overleed ze.

Ook het onderzoek naar de doodsoorzaak wijst uit dat de vrouw kwam te overlijden als gevolg van een allergische reactie. Daarom besloot haar man Disney aan te klagen. Volgens hem heeft het personeel „nalatig gehandeld”. Hij eist een schadevergoeding van ruim 50.000 dollar (meer dan 45.000 euro).

Proefabonnement op Disney+

Maar volgens Disney kan de man helemaal geen rechtszaak tegen het entertainmentbedrijf aanspannen. Dat komt omdat de man een proefabonnement op de streamingdienst van het bedrijf heeft, Disney+. Tijdens het afsluiten van dit abonnement accepteerde hij de algemene voorwaarden van het bedrijf, waarin staat dat gebruikers ermee instemmen dat eventuele geschillen met Disney buiten de rechtbank moeten worden opgelost.

En wie akkoord gaat met de voorwaarden van Disney+, gaat automatisch ook akkoord met de voorwaarden van The Walt Disney Company. De voorwaarden gelden dus voor alle software, diensten en producten van Disney. Dat stellen de advocaten van het entertainmentbedrijf in ieder geval. Daarnaast zou de man deze voorwaarden vorig jaar opnieuw geaccepteerd hebben toen hij toegangskaartjes voor het pretpark kocht.

Levenslang akkoord met algemene voorwaarden

Volgens de advocaten van de man klopt hier echter niks van. Ze noemen het oneerlijk dat iemand levenslang akkoord zou gaan met de algemene voorwaarden, zelfs als diegene een proefabonnement niet omzet in een vast abonnement. Bovendien stelt de man dat hij alleen akkoord ging met de voorwaarden voor zichzelf en niet namens zijn vrouw.

Welke van de twee partijen in het gelijk wordt gesteld, moet nog blijven. Op 2 oktober staat de eerste hoorzitting gepland.

