Linkse oppositie in open brief: ‘Zet Mikael niet uit, je zet hem niet op een vliegtuig’

De fractievoorzitters van alle linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer roepen asielminister Marjolein Faber op om de 11-jarige Mikael niet uit te zetten. Zij vragen haar om ‘streng maar rechtvaardig te zijn’.

De fractievoorzitters van GroenLinks-PvdA, D66, SP, PvdD, ChristenUnie, Volt en Denk doen hun oproep vandaag in een open brief in de Volkskrant.

Mikael in Nederland geboren

De Amsterdamse jongen Mikael werd in Nederland geboren terwijl de procedure voor een verblijfsvergunning van zijn moeder liep. Zij kwam in 2010 vanuit Armenië naar Nederland. Haar asielaanvraag werd toen afgewezen. Vorige maand oordeelde de Raad van State dat Mikael en zijn moeder niet in Nederland mogen blijven. Minister Faber (PVV) herhaalde daarna dat ze niets voor Mikael en zijn moeder kan doen.

Begin augustus kwam er een petitie waar mensen Mikael konden steunen en waarin zij aangaven voor een verblijfsvergunning voor de jongen te zijn. Op dat moment was de petitie tienduizenden keren ondertekend.



De 11-jarige Mikael en zijn moeder Gohar dreigen uitgezet te worden naar Armenië. De Raad van State vindt nu dat ze uitgezet mogen worden. Dit is niet oké! Teken de petitie voor humaan asielbeleid!

https://t.co/UKItZza035 via @de_goede_zaak — Johan Ente (@EnteJohan) August 17, 2024

‘Mikael nooit in Armenië geweest’

Volgens de zeven fractievoorzitters is er echter „geen wet die het kabinet tegenhoudt Mikael in Nederland te laten blijven”. Ze noemen het een „politieke keuze” als het kabinet Mikael niet in Nederland laat blijven. „Een 11-jarig jongetje, hier geboren en getogen, zetten we niet op een vliegtuig naar een land waar hij nog nooit is geweest.”

Ook al zegt Marjolein Faber dat ze niets kan doen, volgens de fractievoorzitters van de linkse oppositie ligt dat anders. Ze verwijzen daarvoor naar twee experts. „Al heeft de bewindspersoon met de IND afgesproken dat ze geen gebruikmaakt van deze discretionaire bevoegdheid, de wet geeft haar alle ruimte om in te grijpen. Alleen: dat wil ze simpelweg niet”, stellen Frans Timmermans, Rob Jetten, Jimmy Dijk, Esther Ouwehand, Mirjam Bikker, Laurens Dassen en Stephan van Baarle.



Hoe verschillend we ook mogen denken over asiel en migratie: kinderen die hier zijn opgegroeid, naar school gaan en vrienden hebben horen hier thuis. Laat de menselijke maat leidend zijn. Laat Mikael blijven.https://t.co/KIAcWqrjQI — Frans Timmermans (@F__Timmermans) August 19, 2024

‘Harteloze symboolpolitiek’

„Je kunt streng zijn, maar dan moet je ook rechtvaardig zijn”, schrijven ze. „Het uitzetten van Mikael en zijn moeder zal op geen enkele manier bijdragen aan een beter Nederland zoals het kabinet zegt na te streven. Het is niets meer of minder dan harteloze symboolpolitiek. Ook omdat in soortgelijke zaken wel een verblijfsvergunning is verleend.”

