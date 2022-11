Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wierd Duk in Vandaag Inside: Dolf Jansen boos omdat hij vragen kreeg over vlieggedrag

Het ging in Vandaag Inside gisteren eens niet over een erectiemiddel en Waylon. Nee, in de talkshow passeerde cabaretier Dolf Jansen de revue. Wierd Duk begon over diens boosheid nadat hij vragen kreeg over het vele vliegen dat Jansen doet. En dat voor iemand die zich fanatiek zorgen maakt over het klimaat.

Of eigenlijk begon presentator Wilfred Genee erover. Die gaf gisteravond trouwens nog aan dat hij het deze week veelbesproken erectiemiddel Kamagra helemaal niet heeft gebruikt. Veel kijkers van Vandaag Inside bleken in zijn woorden te zijn getrapt. Maar: „Kom op zeg, drie jaar over datum…”

Heeft Wierd Duk ruzie met Dolf Jansen?

Terug naar de kwestie rond de cabaretier. Uit het niets vraagt Wilfred Genee aan tafelgast Wierd Duk, journalist van De Telegraaf: „Begrijp ik nou dat jij ruzie hebt met Dolf Jansen?” Duk: „Nou, die hebben we gevraagd voor een artikel. Een collega vroeg hem waarom hij zoveel vliegt. Ook aan een aantal anderen die zich inzetten voor het klimaat, maar heel veel vliegen. We hebben Dolf eens gevraagd waarom hij de hele tijd op en neer naar Ierland vliegt. Daar heeft hij een huis. Hoe rijm je dat nou met je klimaatactivisme? Daarop kregen we een best wel boze e-mail terug. Hij kondigde aan dat hij morgen (vandaag, red.) op de radio een column aan Telegraaf-journalistiek gaat wijden. Nu sidderen wij natuurlijk van angst.”



Trillend naar Vandaag Inside

„Kwam je daarom zo trillend bij Vandaag Inside binnen”, reageert Wilfred Genee. „Ja”, zegt Wierd Duk met gespeelde ernstige blik, „ik ben gedeprimeerd. Het is toch de geest van Dolf Jansen die morgen over ons gaat neerdalen, dus ik ben heel benieuwd.” Genee: „Op zich opmerkelijk. Je ziet al die klimaatactivisten eerst vastgeplakt aan een vliegtuig zitten. En nu zijn ze allemaal in Sharm-el-Sheikh (in deze Egyptische stad is de Klimaattop, red.).”

Wierd Duk: „Als je kijkt naar de Instagram-accounts van die klimaatactivisten, veelal jongeren, dan zie je dat ze overal zijn geweest. Die zijn op meer plekken geweest dan jij en ik, over de hele wereld vliegen ze. En als ze in Nederland zijn, dan binden ze zich vast aan zo’n vliegtuig. Dat mag dan niet opstijgen. Dat is heel hypocriet natuurlijk, dus wij dachten ‘we gaan er iets over schrijven’. Die kids vinden dat natuurlijk heel vervelend, want ja, betrapt. Maar ja, moeten ze maar niet zoveel vliegen.”

Dolf Jansen is natuurlijk bepaald geen kind meer. Maar waar Wierd Duk ‘siddert’, daar heeft de cabaretier zin in, de dag van vandaag.



Na n meer dan kolkende avond in Cool! Heerhugowaard (🙏🏼🙏🏼) lees ik op twit dat @wierdduk over me heeft gesproken in n tv programma. Ik columniseer er morgen over @denieuwsbv én heb t mailcontact met @telegraaf natuurlijk bewaard.

Verheug me… — Dolf Jansen (@Dolfjansen) November 9, 2022

René van der Gijp over Dolf Jansen

René van der Gijp deed ook nog een duit in het Vandaag Inside-zakje. „Die Dolf heeft geen stoeltje, die weegt maar 34 kilo hè? Die mag bij iemand anders op schoot zitten. Of in het bagagerekje.” Johan Derksen: „Als een hondje in een tas kan, dan mag hij mee. Maar het is wel weer opvallend. Dolf, die over alles en iedereen een mening heeft en dan boos wordt. Het zijn allemaal van die kinderachtige mensen joh.”

Wierd Duk weer: „We vroegen nog: je kunt toch met de boot gaan? Toen schreef hij dat de boot ‘net zo’ vervuilt. Maar dat is niet zo. Dat hebben wij dan weer even uitgezocht.”

Je kunt de aflevering van Vandaag Inside nog terugkijken.