Zoon De Vries vermeed plek van aanslag vader lange tijd: ‘Naar gevoel’

Het is ruim drie jaar geleden dat Peter R. de Vries op klaarlichte dag werd neergeschoten in Amsterdam. Ter nagedachtenis aan De Vries is er op de plek van de moordaanslag een monument geplaatst. Zoon Royce de Vries heeft de plek lange tijd vermeden, maar is heel blij met het monument.

„Ik heb altijd wel een beetje een naar gevoel aan die plek overgehouden”, vertelt hij in de nieuwe documentaire Het Monument – Peter R. de Vries. „Maar nu het monument er staat heeft het Leidseplein toch een positieve draai eraan gegeven. Dat ik er nu misschien wel extra voorbijrijd, in plaats van dat ik de plek ga ontwijken.”

Monument voor De Vries

Deze week is het monument ter nagedachtenis aan Peter R. de Vries en zijn gedachtegoed onthuld op het Leidseplein. Het monument verbeeldt volgens de gemeente Amsterdam het gedachtegoed van Peter R. de Vries: twee handen die elkaar aanraken, ondersteunen, uitnodigen en beschermen. De leefregel, ‘Houd je rug recht en kom op voor zwakkeren en minderheden’, die de Vries meegaf in zijn afscheidsbrief, is daarnaast in 41 talen te lezen aan de buitenkant van de armen en onderarmen.

„Het is iets wat ik moeilijk vind om zonder emoties over te hebben. Het is iets heel persoonlijks. De tekst die onze vader aan Royce en mij heeft geschreven, dat die in 41 talen op het beeld staat en hierdoor heel veel mensen die tekst eigen kunnen maken, dat ze erover na kunnen denken wat het voor hen betekent, dat is mooi”, vertelt zoon de Vries in de documentaire. „Hij zei altijd heel mooi over de brief: ‘Ik denk dat je er vooral heel blij mee gaat zijn’. Alsnog heb ik wel met een knoop in mijn maag die brief toen opengemaakt.”

De brief heeft tien jaar bij zijn ex-vrouw Jacqueline gelegen. „Ik weet wel dat ik het toen apart vond dat hij dat had, maar aan de andere kant hoorde het ook wel een beetje bij het leven wat we hadden.”

Nalatenschap

De misdaadverslaggever werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Negen dagen later overleed hij, op 64-jarige leeftijd. De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. In 2018 werd B.’s broer Reduan doodgeschoten, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum.

Na zijn dood heeft zijn achtergebleven familie zijn werk overgenomen. „We proberen allemaal een stukje van de nalatenschap op te pakken. Kelly (dochter van De Vries) doet fantastisch werk voor de foundation. Ikzelf probeer een aantal mensen die mijn vader hielp als advocaat of vertrouwenspersoon bij te staan. En onze moeder is onze support en staat altijd naast ons. Zij aan zij. We deden het altijd met zijn viertjes en nu met zijn drietjes. Ik ben trots op hoe we het met z’n drieën doen”, vertelt dochter Kelly de Vries. Zoon de Vries vult aan: „Het is ongelooflijk dat er voor onze vader op het Leidseplein een herdenkingsmonument staat wat aan generaties na ons gaat vertellen over hoe hij zijn leven heeft geleid.”

De documentaire is hier terug te kijken.

