Wereldwijde computerstoring treft vliegvelden en ziekenhuizen: ‘Kom niet naar Schiphol’

Een wereldwijde computerstoring bij het cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike zorgt vrijdagochtend voor grote problemen. Meerdere internationale vluchten op onder andere Schiphol moeten aan de grond blijven vanwege de storing. Ook ziekenhuizen en het openbaar vervoer kampen met problemen vanwege de storing.

De Nederlandse luchthaven brengt nog in kaart wat de gevolgen van de storing voor het vluchtschema zijn, aldus de woordvoerder. In de vroege vrijdagochtend hoefden nog geen vluchten te worden geannuleerd, maar in de loop van de ochtend is dat beeld veranderd. De storing doet zich onder meer voor bij inchecksystemen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

There is currently a global system failure. This disruption also has an impact on flights to and from Schiphol. The impact is now being mapped. Do you have a question about your flight? Please contact your airline. — Schiphol (@Schiphol) July 19, 2024

Computerstoring

Over de oorzaak is nog niets bekend, evenals over hoelang het gaat duren. KLM roept passagiers op niet naar Schiphol te komen als hun vlucht geannuleerd is of ernstige vertraging heeft door de wereldwijde computerstoring.

„Wij realiseren ons dat dit voor groot ongemak zorgt bij onze klanten, zeker nu de zomervakantie net is begonnen. KLM werkt met man en macht aan het herstel van de operatie. Wij adviseren passagiers de website KLM.com of de KLM-app in de gaten te houden voor actuele informatie over hun vlucht”, aldus een verklaring.

Reisorganisatie TUI Nederland laat daarentegen vakantiegangers op Schiphol handmatig inchecken in verband met de computerstoring. Het inchecken duurt daarom langer, maar volgens een woordvoerster is het streven om alle vakantiegangers vandaag nog wel weg te laten vliegen.

De storing valt precies samen met de ‘piekdag‘ die Schiphol vandaag verwacht vanwege de zomervakantie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Looks like Crowdstrike Dooms Day it is real, many airline companies having issues with their systems. Schiphol airport is frozen. pic.twitter.com/0jFF0BGj96 — Senad Aruc (@senadaruc) July 19, 2024

Ook vluchten van en naar Eindhoven Airport hebben vrijdagochtend last van de wereldwijde computerstoring, meldt de luchthaven op X. Wat de precieze gevolgen voor het vliegveld zijn, is nog niet duidelijk. Eindhoven Airport raadt reizigers aan contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij en de actuele vluchttijden in de gaten te houden op de website.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op dit moment is er een wereldwijde systeemstoring bij Microsoft. Dit heeft impact op vluchten van en naar @EINairport. Heb je een vraag over je vlucht? Contact je luchtvaartmaatschappij en houd de actuele vluchtinfo in de gaten op onze site: https://t.co/nGawU4Pd5p pic.twitter.com/dK3Tde7fJQ — Eindhoven Airport (@EINairport) July 19, 2024

Door de storing zijn er ook problemen op de luchthavens van Berlijn, Sydney en Mumbai. Ook maatschappijen als American Airlines, Delta Airlines, Turkish Airlines en United Airlines hebben problemen gemeld.

Ziekenhuizen schalen zorg af

Niet alleen vliegvelden zijn geraakt door de computerstoring: er zijn ook problemen bij banken, ziekenhuizen, supermarkten en media. Zo schaalde het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem de zorg noodgedwongen af vanochtend, omdat computersystemen het niet deden. Er weden geen nieuwe patiënten opgenomen en alleen spoedgevallen werden geopereerd. Aan het begin van de middag meldde het ziekenhuis dat zij „gecontroleerd” weer alles gaan opstarten.

Hetzelfde geldt voor ziekenhuizen die vallen onder zorgorganisatie Treant, die de zorg ook afschaalde in verband met de storing. Onder Treant vallen drie ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. De ziekenhuizen verwachten in de loop van de middag weer normaal te kunnen draaien.

Geen bussen

Ook in het openbaar vervoer zijn er problemen. In delen van de provincie Utrecht rijden vrijdag geen bussen vanwege de wereldwijde computerstoring. Die treft de vervoerders allGo, Keolis R-net en Syntus Utrecht.

Volgens Syntus kunnen buschauffeurs geen contact krijgen met de verkeersleiding. „Om veiligheidsredenen” rijden de bussen daarom voorlopig niet. Het is niet bekend hoelang dat duurt.

Microsoft

CrowdStrike zegt zich bewust te zijn van problemen bij zijn zogeheten Falcon sensor en zegt inmiddels ook een oplossing te hebben voor de problemen. De problemen doen zich vooral voor bij Windows-computers. Na een update verschijnt er een blauw scherm, waardoor de systemen niet kunnen opstarten. Softwareleverancier Crowdstrike is op de hoogte van deze problemen.

Reacties