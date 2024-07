Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste Democratische senator laat Joe Biden vallen: ‘Ook al was hij een van de besten’

De Democratische senator Peter Welch vindt dat president Joe Biden zich moet terugtrekken als kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap. „Voor het welzijn van het land roep ik president Biden op zich terug te trekken uit de race”.

Dat schrijft Welch in een opiniestuk in The Washington Post.

Daarmee is Welch, die net als Bernie Sanders de staat Vermont vertegenwoordigt, de eerste Democratische senator die de 81-jarige Biden openlijk oproept uit de race te stappen. Na Biden te hebben geprezen als „een van de beste presidenten van onze tijd”, schrijft hij: „Ik maak me, net als mensen in het hele land, zorgen over de verkiezingen in november. De inzet kon niet hoger zijn. We kunnen het rampzalige debatoptreden van president Biden niet onopgemerkt laten. We kunnen de terechte vragen die sinds die avond zijn gesteld niet negeren of verwerpen.”

‘Begrijp Joe Biden wel’

En: „Ik begrijp waarom president Biden zich kandidaat wil stellen. Hij heeft ons ooit voor Donald Trump behoed en wil dat opnieuw doen. Maar hij moet opnieuw beoordelen of hij daarvoor de beste kandidaat is. Volgens mij is hij dat niet.”

Joe Biden geeft en gaf tot nu toe telkens aan dat hij zich niet van de presidentsverkiezingen in Amerika wil terugtrekken.

ANP

Reacties