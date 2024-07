Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Krijgen BN’ers betaald voor deelname aan programma’s?

Sommige BN’ers zie je zo’n beetje in elk programma opduiken. Maar krijgen ze daar eindelijk voor betaald? Een overzicht.

Eerder doken we in de vraag wat het kost om mee te doen aan een klusprogramma.

Krijgen BN’ers betaald voor deelname op tv?

De Slimste Mens

Deelnemers aan De Slimste Mens krijgen 250 euro per aflevering, bevestigen de makers van het programma aan Veronica Superguide. BN’ers krijgen dus een hoger geldbedrag als ze begenadigde quizzers blijken te zijn, máár: voor het winnen van de titel komt er niets extra’s bij. Dat is dus puur voor de eer. Overigens hoeven BN’ers niet voor elke aflevering op en neer naar de studio te gaan, want er worden per dag drie afleveringen opgenomen.

Talkshows

Het verschilt natuurlijk per BN’er en talkshow, maar over het algemeen levert bij een talkshow aanschuiven niets op. „De basis is dat er niet betaald wordt”, zei Rob Goossens vorig jaar in de BLVD Podcast van RTL Boulevard. Het kán natuurlijk wel. Zo zou Marc-Marie Huijbregts volgens het tv-gezicht 2000 euro per aflevering vragen. Ook van Peter R. de Vries is bekend dat hij flink geld ving om zijn mening te geven in talkshows.

Expeditie Robinson

Loeizwaar is het het natuurlijk wel, maar voor Expeditie Robinson zouden BN’ers dan wel weer een lekkere vergoeding krijgen: 10.000 euro. Dat maakt al die beproevingen wellicht toch de moeite waard. En blijf je tot na de samenstelling in de race? Dan krijg je er nog eens 1000 euro per dag bij.

Ranking The Stars

Wie aan Ranking The Stars meedoet, moet een dikke huid hebben. De kans dat je mededeelnemers gehakt van je maken is er altijd. Maar dat staat toch een best lekkere vergoeding tegenover: 750 euro per aflevering.

Wie Is De Mol?

Voor Wie Is De Mol zou je volgens Goossens helemaal niets krijgen – tenzij je er met de prijzenpot vandoor gaat. Het idee erachter is dat deelname je naamsbekendheid (en dus uiteindelijk ook geld) oplevert. Daarbovenop ga je in het programma op reis voor een aantal weken, waarvoor je niets hoeft te betalen.

