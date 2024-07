Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lale Gül reageert op hoofddoek-debat: ‘Zeker niet in elk geval vrije keuze’

De hoofddoek was de afgelopen dagen onderwerp voor politieke discussie. In de Tweede Kamer ontstond een heus hoofddoek-debat met PVV’ers aan de ene kant en onder meer GroenLinks-PvdA aan de andere kant. Schrijfster Lale Gül, die zich vaker kritisch over de islam uitsprak, reageert nu op alle commotie.

Het nieuwe kabinet trapte afgelopen week af in de Tweede Kamer. En het ging er daar nogal onstuimig aan toe. Zo werd er veel met modder gegooid onderling en maakten sommige PVV-gezichten, en hun uitspraken, het een en ander los.

Pleidooi Esmah Lahlah voor dragen hoofddoek

Zo ook social media-berichten van vicepremier Fleur Agema (PVV) over het dragen van een hoofddoek. Zowel Agema als Marjolein Faber, minister Migratie en Asiel, lieten zich kritisch uit over hoofddoeken. GroenLinks-PvdA Kamerlid Esmah Lahlah reageerde daar gisteren op in de Tweede Kamer.

Lahlah, die zelf een hoofddoek draagt, stak als reactie in het debat onder meer andere vrouwen die een hoofddoek dragen een hart onder de riem. Zijn omschreef het dragen van een hoofddoek als een vrije keuze en uitdrukking van haar identiteit, haar geloof, kracht en zelfbeschikking. „Ik laat niemand een andere invulling geven aan waarom ik deze hoofddoek draag, dan ikzelf. Dat bepaal ik. Het is mijn lijf, mijn keuze, mijn hijab.” Haar pleidooi kreeg luid applaus in de Tweede Kamer. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema steunde dat op Instagram.

Tweet van Fleur Agema zorgt voor commotie

Agema postte tijdens dat vurige debat van gisteren een tweet met een screenshot van het Instagram-bericht van Halsema met daarnaast een screenshot van een artikel van jaren geleden. Daarin zei Halsema, toen nog fractievoorzitter van GroenLinks, dat ze moeite had met de hoofddoek. Premier Dirk Schoof werd door Kamerleden het vuur aan de schenen gelegd over deze actie. Eerder in het debat betoogde Schoof dat het kabinet iedereen accepteert en als gelijkwaardig ziet, met of zonder hoofddoek. Later sprak hij uit dat bewindslieden niet horen te twitteren tijdens debatten.

Agema liet later weten dat ze spijt heeft van haar tweet. Dit omdat nu het hele debat over haar ging, wat niet de bedoeling was. „Een hoofddoek staat voor mij geen samenwerkingen of vriendschap in de weg. Maar ik vind wel dat ik ook zorgen mag uiten over jonge vrouwen die druk voelen om een hoofddoek te dragen.”

Lale Gül reageert op commotie hoofddoek

Nu reageert, ook na verzoek van buitenaf, ook schrijfster Lale Gül op de hoofddoeken-discussie. Gül schreef onder meer de bestseller Ik Wil Leven en schreef als vervolg daarop het boek Ik Ben Vrij. Ze beschreef haar persoonlijke strijd tegen de verstikkende tradities en verwachtingen binnen haar streng religieuze opvoeding en familie en staat bekend om haar kritische houding tegenover de islam.

„Ik zag dat er weer een hele vermoeiende hoofddoeken-discussie was in de Tweede Kamer”, begint Gül haar betoog, waarna ze het pleidooi van Lahlah aanhaalt. „Ik snap niet waarom mensen niet willen begrijpen dat het allebei waar is. Je hebt een groep voor wie de hoofddoek een onderdrukking is en een groep voor wie het een vrijwillige keuze is. Maar om nou te doen alsof er maar één waarheid is, dat is gewoon dom. We leven niet in een simplistische wereld waarin alles zwart-wit is.” Ze kaart aan dat de hoofddoek voor een grote groep vrouwen geen bewuste vrije keuze is.

Niet zwart-wit

Ook noemt Gül dat moslim-meisjes rond hun menstruatieleeftijd (tussen de 11 en 14 jaar) een hoofddoek gaan dragen. Gül benadrukt dat de keuze voor een hoofddoek niet altijd op volwassen leeftijd wordt gemaakt. „Op latere leeftijd je hoofddoek afdoen, ligt sociaal ingewikkeld in gelovige gemeenschappen. Het is zeker niet in elk geval een vrije en bewuste keuze.” Daarna noemt ze dat de groep bekeerlingen of groep die op volwassen leeftijd voor een hoofddoek kiest, wel een vrijwillige keuze maken. „Het is niet of of, het is en en. Het bestaat naast elkaar.”



