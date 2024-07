Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Estavana Polman daagt Valentijn Driessen uit in De Oranjezomer: ‘Dan hebben we een groot probleem’

Estavana Polman heeft nog wel een appeltje te schillen met Valentijn Driessen, die een aantal weken geleden uitdrukte erg weinig vertrouwen te hebben in de Nederlandse handbalvrouwen. In De Oranjezomer richtte ze zich gisteravond tegen hem, met een duidelijke uitdaging.

Zondag reizen de handbalvrouwen af naar Parijs, om daar mee te doen aan het Olympische toernooi. Polman schoof aan bij De Oranjezomer om hierover te praten en ondanks een aantal blessures in het verleden, geeft ze nu aan dat ze zich goed voelt en klaar is voor het toernooi.

Estavana Polman daagt Valentijn Driessen uit

Sterker nog, wanneer Hélène Hendriks aan Polman vraagt of ze op haar allerbest is, zegt ze dat ze de gouden medaille al voor zich ziet. „Ik zie die gouden medaille en ik zie Valentijn Driessen op de tribune met mijn shirtje en dat vlaggetje omhoog”, lacht ze, waarna ook tafelgast Rutger Castricum in de lach schiet. „Ik zie het helemaal voor me. Bij deze, hij is uitgenodigd”, wijst Polman naar de camera, terwijl ze zich tot Driessen richt: „Bij deze, je bent erbij, met de vlag van Nederland, en mijn shirtje aan. In de finale.”

„Als ie niet komt, hebben we echt een groot probleem”, richt ze zich weer tot Hendriks. „Zo is het maar net”, bevestigt de presentatrice. „Voor de mensen die niet weten waar dit over gaat, dit zei Valentijn een paar weken eerder, in De Oranjezomer“, zegt ze terwijl een fragment start.

Valentijn Driessen drukt Polman daarin op het hart dat het Nederlandse dames handbalteam geen goud zal winnen. „Ik kan je nu alvast uit die droom helpen.” Daarop barstte de studio in gelach uit, en was Polman verbaasd: „Daar ga je voor klappen? Wat is dit nou weer voor onzin, joh?” In de uitzending van gisteren wordt niet geklapt voor Driessens uitspraak, maar Polman lijkt erop gebrand zichzelf en het team te bewijzen.

Hier zie je het fragment terug:

