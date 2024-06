Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Persfotografen over ‘bijzondere band’ met afzwaaiende Mark Rutte: ‘Dan gaat ‘ie aan’

Het is terugblikken geblazen nu het vertrek van premier Mark Rutte echt daar is. Zo hebben persfotografen in die bijna 13 jaar veel momenten met de premier gehad. Hoe was hij met de camera en hoe kijken ze er op terug?

Nieuwsuur vroeg het aan een aantal persfotografen nu dat de afzwaaiende Mark Rutte zijn laatste ministerraad heeft gehad.

Laatste ministerraad

Na de laatste ministerraad plaatste demissionair minister Hugo de Jonge een video van een hard applaus voor Rutte op sociale media. „En dat is bijzonder”, verduidelijkt Nieuwsuur-presentator Petra Grijzen, „want bij de ministerraad is zelden een camera toegestaan.”



De laatste #Ministerraad onder zijn leiding in de Trêveszaal. We gaan deze man nog heel erg missen… Heel veel dank voor de samenwerking en de vriendschap, diepe buiging voor al je werk voor Nederland. 🙏🏼 Het ga je goed, Mark! pic.twitter.com/u2Uk2yWV8Q — Hugo de Jonge (@hugodejonge) June 21, 2024

„Gedurende zijn tijd in Den Haag had Rutte een bijzondere band met camera’s en met persfotografen”, klinkt het in Nieuwsuur. Met parlementair fotograaf Bart Maat nemen ze foto-evolutie van de vertrekkende premier door. Zo weet hij precies hoe het ging als Rutte met de fiets arriveerde aan het Binnenhof.

Nieuwsuur over persfotografie Mark Rutte

„De gewone man, op de fiets met een appel”, zo zag het er vaak uit aldus Maat. „Geleidelijk aan is Rutte zich meer bezig gaan houden met hoe hij in beeld komt. Politici proberen je ook te sturen naar hoe dat zo positief mogelijk kan.”

Nieuwsuur treft Rutte op het Binnenhof aan en vraagt hem hoe hij de fotografie rond zijn werk heeft ervaren. „Ik eet echt appels op de fiets”, verduidelijkt Rutte. „Dat werd een keer gefotografeerd en toen bedacht ik me om die appel maar te gaan eten als ze foto’s maken. Je zit er natuurlijk een beetje over na te denken.”



Demissionair premier Rutte had gedurende zijn tijd in Den Haag een bijzondere band met camera's. #Nieuwsuur spreekt erover met persfotografen. “Hij is zich geleidelijk aan meer gaan bezighouden met hoe hij in beeld komt.” pic.twitter.com/WDqyUEWcLd — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) June 21, 2024

Mark Rutte voor de lens

Op het Binnenhof maakt Rutte een selfie met een groep leerlingen. „Dit is dus géén beeldvorming”, lacht hij naar Nieuwsuur.

Ook persfotograaf Jeroen Jumelet komt Rutte vaak genoeg tegen, zo ook tijdens campagnes. „Hij houdt rekening met zijn houding zodra hij een camera ziet”, weet Jumelet te vertellen. „Dan gaat ‘ie aan en tikt hij iedereen joviaal aan tijdens de campagnevoering.” Jumelet denkt dat Rutte dat „voor de mensen doet én voor de camera”.

Auto instappen: ‘Weer zo’n VVD’er’

Maar als Rutte niet wilde dat er beeld werd gemaakt, dan liet hij dat ook niet gebeuren. Volgens Nieuwsuur bijvoorbeeld als hij een auto instapt. Jumelet zegt daarover: „Hier was een crisis geweest. En hij moest naar huis, maar hij bleef maar lopen. Zijn dienstauto reed iets voor hem uit en wij volgden hem.”

„Hij riep naar ons dat hij zal blijven lopen als wij hem volgden. Hij wilde echt niet in de auto stappen onder het oog van de camera.”

Rutte vindt dat inderdaad geen fijn plaatje, verklaart hij aan Nieuwsuur. „Heb je weer zo’n VVD’er die in een dikke auto stapt. Wisten jullie dat al?” vraagt hij even later aan datzelfde groepje leerlingen die om hem heen verzameld staat. Toch stapt hij daarna in een auto. Of de fotografen Rutte gaan missen om hem te fotograferen? „Na al die jaren is het wel tijd voor iemand anders”, zegt Maat.

