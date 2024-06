Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bewindslieden lovend over vertrekkende Rutte: ‘Ik ga hem missen’

Het is vrijdag de laatste ministerraad van afzwaaiend premier Mark Rutte: hoewel het huidige kabinet nog tot begin juli zit, is hij volgende week afwezig vanwege een EU-top. Verscheidene bewindslieden roemen de langstzittende minister-president die leiding gaf aan vier kabinetten.

Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken, spreekt van „een einde van een tijdperk”. In het kabinet-Rutte III, toen De Jonge zorgminister was gedurende de coronacrisis, werkten hij en Rutte „bijna als broers” samen. „Het is een heel fijne vent om mee samen te werken.” Hij denkt dat Rutte „de geknipte kandidaat” is om de NAVO te leiden.

Demissionair defensieminister Kajsa Ollongren noemt het „heel gek” dat Rutte zijn laatste ministerraad voorzit. „Het is denk ik goed om daar even bij stil te staan straks”, zegt zij voorafgaand aan het kabinetsoverleg. Ze zegt dat ze hem gaat missen. Ook zij verwacht dat Rutte het goed gaat doen. Hij staat bekend als iemand die goed verschillen tussen personen kan wegmasseren, en juist nu heeft de NAVO zo’n „oliemannetje” nodig, denkt Ollongren.

Slot over kwaliteit Rutte

Buitenlandminister Hanke Bruins Slot roemt het leiderschap dat Rutte heeft laten zien voor de hele samenleving nadat vlucht MH17 was neergeschoten boven Oekraïne. Het heeft hem volgens de minister nooit losgelaten en hij doet „tot de dag van vandaag nog alles om gerechtigheid te krijgen.” Zijn kwaliteit om met mensen samen te werken „en uiteindelijk van links naar rechts iedereen in hetzelfde badkuipje kan krijgen”, kan hij ook bij de NAVO goed gebruiken, vindt ze.

Justitieminister Dilan Yeşilgöz noemt Rutte „een hele fijne man” van wie ze veel geleerd heeft. Ze noemt de manier waarop hij in coronatijd probeerde om de beste besluiten te nemen in het landsbelang. „We denken niet over alles hetzelfde. Soms is er stress. Maar dat duurt maar heel kort. En daarna wordt er heel snel geschakeld”, geeft ze nog als leerzaam voorbeeld.

Van der Burg haalt herinnering op

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) memoreert aan een voor hem bijzonder moment toen in het Okura Hotel de ontknoping was van een spannende strijd om het leiderschap van de VVD tussen Rutte en zijn rivaal Rita Verdonk. Van der Burg heeft „letterlijk op tafel staan dansen” toen Rutte won. Verder prijst hij aan Rutte dat „hoe druk hij het ook had en wat hij ook deed, als je hem een sms’je stuurde, kon het ongeveer vijf tellen duren en dan had je een reactie.”

Financiënminister Steven van Weyenberg roemt het „internationale gezag” van Rutte, iets wat hij vorige week zag op een donorconferentie voor Oekraïne. „Dus ik denk dat het heel goed nieuws is voor de NAVO, maar ook heel goed nieuws voor Nederland.”

