Drukte en moeilijkheden op de SEH, maar ook déze mooie momenten zijn te zien in Op de Spoed

De hele week werd er over de schouder meegekeken van spoedeisendehulp-arts Gor Khatchikyan in het programma Op De Spoed. Ook gisteren weer, toen het een drukte van jewelste was op de SEH maar er ook tijd was voor mooie momenten met patiënten én collega’s.

Het programma vulde afgelopen week de plek van talkshow Sophie & Jeroen en ook vanavond nog kun je een inkijkje krijgen op de spoedeisende hulp van het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate.

Op de Spoed

Doet de naam Gor Khatchikyan een belletje rinkelen? Dat zou kunnen, want hij veroverde harten in coronatijd, door zijn hoopvolle bijdragen in talkshows en de opvallende uitzendingen van Frontberichten over ‘corona-ziekenhuizen’. Hij loopt voor het programma mee op de spoedeisende hulp.

Khatchikyan komt gelijk in drukte terecht. Er zijn 5 ambulances onderweg en alle behandelkamers zijn bezet. Op De Spoed kijkt ook mee met verpleegkundige Danny. Hij bereidt zich voor op een aanmelding van de ambulance. „Als patiënten met de ambulancedienst komen, krijgen we vaak een seintje vooraf”, vertelt Danny. „Zeker als patiënten wat zieker zijn.”

Het gaat om meneer Verheijen die erg benauwd is en veel last heeft van buikpijn. „Kan het om een vergrote buikslagader gaan?”, vraagt Gor zich af. „Dit kan een grote uitdaging worden, dus er moet meteen een echo gemaakt worden.”

Vraag om te reanimeren komt hard aan

Zo’n echo vraagt om geduw, ondanks de buikpijn van de patiënt. „Op zo’n moment is het belangrijker om te weten wat er aan de hand is in de buik.” Er is geen aorta gescheurd, dus kan Danny bloed afnemen. Dat zou duidelijk moeten maken waar de pijn vandaan komt. De bloeddruk is „gevaarlijk laag” en dus wordt er een CT-scan gemaakt. Uiteindelijk moet de man opgenomen worden op de intensive care-afdeling. De IC-arts moet vragen of de man heeft nagedacht over reanimeren. „Die vraag komt hard aan voor de familie.”

De IC-arts laat weten dat zijn hart het bloed niet meer goed rondpompt en dat meneer in het verleden een hartinfarct heeft gehad. „De kans dat u goed uit een hartaanval komt, wordt steeds kleiner.” De echtgenote zegt om niet te reanimeren, maar de dochter zegt van wel. Na een gesprek komen ze er uit en wordt de man naar de intensive care verplaatst.

Afdeling versierd

Ondertussen is de afdeling versierd met ballonnen om het 50-jarige jubileum van verpleegkundige Rianne te vieren. „Waarom is op de spoedeisendehulp werken zo leuk?”, dat vraagt Gor aan haar. Het is het afwisselende werk en contact met patiënten en collega’s wat Rianne al die jaren motiveert. Ze nodigt dan ook iedereen die de verpleegkundige in wil, uit om werken op de SEH te overwegen.

Dan brengt de ambulance mevrouw Donkers op de spoed. Ze is longpatiënt en was drie dagen ervoor ook al op de spoedeisende hulp. Nu is ze er weer, omdat ze opnieuw benauwd en erg kortademig is. Gor zegt dat de uitslag van het bloed niet zorgelijk is. „We hebben dus tijd om alles in kaart te brengen.” Een opname zou de uitkomst moeten zijn.

‘Verdiepen in verhaal van mensen op SEH’

Gor vindt het leuk om een babbeltje te houden met patiënten. „Het is leuk om, als je tijd hebt op de spoed, even te gaan praten, je te gaan verdiepen in het verhaal van mensen.” Gor is blij voor mevrouw Donkers dat de medische situatie lijkt mee te vallen.

Danny geeft aan, in het geval van een patiënt met buikpijn op de plek waar drie jaar terug een tumor zat, het soms lastig te vinden de uitslag van een scan als verpleegkundige al te weten. „Maar het is de dokter die de uitslag moet brengen. Dan gaat de dokter weg, en heb jij als verpleegkundige de ruimte om erover te praten.”

Knuffel als verrassing

Danny ontmoet de 2-jarig Bobby met een behoorlijke neuswond die ze opliep tijdens het spelen. SEH-arts Joris, Gor en Danny overleggen hoe ze de wond bij Bobby het beste kunnen hechten om zo min mogelijk littekens achter te laten. Tijdens het hechten heeft het meisje er moeite mee, maar Danny vindt dat ze het goed heeft gedaan.

Als verrassing brengt hij een knuffel die ze mag houden, en daar reageert ze goed op. „Een knuffel kan wonderen doen”, zegt Danny. Hij, arts Joris en Gor krijgen ter afsluiting zelfs een boks.

Op de Spoed terugkijken kan via NPO Start.

