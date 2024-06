Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers reageren emotioneel op laatste show Youp van ‘t Hek: ‘Tranen in mijn ogen’

Youp van ’t Hek al nam vorige week afscheid van het theater met een allerlaatste show ooit in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Helaas konden daar natuurlijk lang niet alle fans bij zijn. De thuisblijvers kregen dit weekend daarom een herkansing. De Laatste Ronde was te zien op televisie en daar hebben veel kijkers duidelijk van genoten.

Hij speelde maar liefst 276 keer in Carré, maar vorige week nam Youp van ’t Hek voorgoed afscheid van het theater. Metro‘s interview met Youp van ‘t Hek daarover lees je hier. Ook zijn slotakkoord speelde zich af in Carré, waarbij hij omringd werd door vrienden en bekenden. De show was zo’n succes dat hij na afloop minutenlang applaus kreeg, totdat hij zelf gebaarde dat het wel genoeg was.

Laatste show uitgezonden op televisie

Voor fans die daar niet bij konden zijn was er gisteravond thuis op de bank een herkansing. Mensen zapten massaal naar NPO1 om nog een keer van zijn scherpe humor te genieten. De Laatste Ronde trok maar liefst 1,2 miljoen kijkers, op het Journaal van 20.00 uur na de beste tv-score van de dag, samen met de Champions League-finale Dortmund – Real Madrid.

Kijkers laten op sociale media weten ontroerd te zijn door de laatste show. „Met een brok in mijn keel en tranen in de ogen heb ik genoten van de laatste voorstelling van Youp. Een tijdperk afgesloten. Bedankt en het ga je goed”, schrijft iemand op X.

Fans bedanken Youp van ‘t Hek op social media

Maar het was niet alleen maar emotioneel. Veel fans laten weten ook goed gelachen te hebben om de afscheidsshow van Youp. „Heerlijke humor met serieuze ondertoon”, omschrijft een fan de show. Een ander sluit zich daarbij aan. „Verrassend grappig, met snelle en vaak geestige wendingen en de nodige zelfspot.”

Op X werd Youp dan ook massaal bedankt voor de afgelopen jaren. „Mooie laatste voorstelling, diepe buiging en applaus!” en „Dank je wel Youp. Veel om je gelachen, vaak van je shows genoten en regelmatig nagedacht over wat je zei. Het ga je goed!”, luiden enkele reacties.

Youp over aankomend pensioen

Over zijn aankomend pensioen vertelde Youp van ‘t Hek overigens eerder al in een interview met Metro. „Ik ben een onrustig mens, maar ga me niet vervelen. Een paar dingen staan vast: niet uitslapen, niet golfen en zeker niet fietsen met mijn echtgenote. Dat je in je nadagen je prostaat aan flarden rijdt op zo’n gezellige e-bike… Flikker toch op man.”

De Laatste Ronde terugkijken? Dat kan via NPO Start.

