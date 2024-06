Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Morgen kans op ‘ergste file ooit op A12’ van Den Haag naar Utrecht: dit is er aan de hand

Rijkswaterstaat verwacht morgen op de A12 van Den Haag naar Utrecht enorme hinder vanwege werkzaamheden. „Als weggebruikers hun reisgedrag niet aanpassen, kan dit zomaar de ergste file ooit op de A12 worden”, zegt omgevingsmanager Leonie de Vries.

Zondag om 22.00 uur begint Rijkswaterstaat met de werkzaamheden op het traject, die de hele maand juni duren. Vanaf maandag zijn er twee rijstroken minder beschikbaar op de A12 van Nieuwerbrug tot De Meern. Onder meer het asfalt wordt vervangen.

„Normaal gesproken is deze weg al erg druk, nu met de afsluitingen en de gehalveerde capaciteit doordeweeks overdag kunnen de files tot aan Den Haag oplopen”, zo meldt Rijkswaterstaat. Automobilisten krijgen daarom het advies om zoveel mogelijk thuis te werken en waar mogelijk met het openbaar vervoer of de fiets te reizen.

Omleidingsroutes

„Weggebruikers die toch per se de weg op moeten, doen er verstandig aan om voor de beste omleidingsroutes op navigatie te rijden. Al zullen de omleidingsroutes ook erg druk zijn.” Ook de ANWB meldt dat weggebruikers rekening moeten houden met grote verkeershinder en fors extra reistijd. „De A12 is een van de drukste snelwegen van het land”, aldus de ANWB. „Het advies is om de verkeersinformatie te volgen en wanneer nodig tijdig een alternatieve route te plannen.”

De komende maand zijn op elf doordeweekse dagen twee van de vier rijstroken in de richting van Utrecht dicht. Tijdens tien nachten is de snelweg volledig afgesloten in de richting van Utrecht. De A12 en A20 richting Utrecht zijn daarnaast vier weekenden dicht tussen Moordrecht en knooppunt Oudenrijn, maar de A12 blijft dan wel open tussen Gouda en de afrit Reeuwijk. Verkeer wordt omgeleid via Amsterdam of Gorinchem.

ANP

