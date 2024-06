90-jarige Amerikaan kan eindelijk stoppen met werken dankzij crowdfunding

Een 90-jarige Amerikaanse veteraan kan eindelijk met pensioen. Hij werkte bij een supermarkt in Louisiana, waar hij winkelwagens die op het parkeerterrein stonden terugbracht. Maar dankzij crowdfunding hoeft hij dit werk nooit meer te doen en kan hij van zijn pensioen genieten.

Karen Swensen Ronquillo zette de crowdfunding op nadat ze hem in de brandende zon zag ploeteren op de parkeerplaats om alle winkelwagens te verzamelen en terug te brengen. Toen ze hem vroeg waarom hij op zijn leeftijd nog zo hard werkte antwoordde de 90-jarige Dillon McComick: „Zodat ik kan eten.”

Dat raakte Swensen Ronquillo zo erg dat ze besloot een crowdfundingactie te starten. Op die pagina schrijft ze dat McCormick maandelijks slechts 1100 dollar krijgt van zijn veteranenpensioen, terwijl de man op leeftijd maandelijks zo’n 2500 dollar kwijt is aan eten en onderdak. „Hij is daarom uren achter elkaar aan het werk”, aldus Swensen Ronquillo. En zij is naar eigen zeggen niet de de enige die geschrokken is van de situatie. „Vaste klanten vertellen dat ze hem regelmatig zien werken. Sommigen helpen hem als ze hem zien.”

A 90-year-old veteran no longer needs to work at his local supermarket to pay the bills, thanks to the generosity of strangers.

It all started with @karenswensen. @davidbegnaud shares their story, Monday on CBS Mornings. pic.twitter.com/APIybhZJRZ

— CBS Mornings (@CBSMornings) May 31, 2024