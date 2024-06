Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wijsheden van 25-jarigen: door PCOS en overgewicht zou Tenicia niet zomaar zwanger raken, maar het lukte wél

Metro bestaat 25 jaar (hieperdepiep!) en daarom interviewen we verschillende 25-jarigen met een bijzonder verhaal. Zo ook Tenicia de Jong uit Utrechtse Leerdam. Zij kon door haar PCOS en overgewicht niet zomaar zwanger raken, maar na een maagverkleining lukte dit toch. „Toen ik zwanger raakte, kreeg ik het vertrouwen in mijn eigen lichaam terug.”

Tenicia worstelt eigenlijk haar leven lang met overgewicht. Pas later blijkt dat ze al die tijd een medische aandoening heeft. „Ik had toen ik zes jaar was al borsten. En kreeg al vrij snel allerlei hormonale problemen. In mijn puberteit werd ik maar niet ongesteld. Ondanks onderzoeken van doktoren bleef mijn menstruatie uit. Pas toen ik achttien was, werd ik ongesteld en stopte het niet meer. Ik bloedde non stop, had overgewicht en overbeharing. Tot eenmaal bleek dat ik PCOS heb.”

Eerder interviewde Metro ook Sarah Kampman (25) die volgens artsen moest leven met chronische pijn in de ziektewet. Maar dat weigerde ze.

PCOS en overgewicht

PCOS (Polycysteus Ovarium Syndroom), wat is dat precies? „Bij PCOS heb je cystes op je eierstokken. Dat uit zich in een hormonale disbalans. Mijn eisprong en menstruatie werken niet goed. En je hebt meer mannelijke dan vrouwelijke hormonen in je lichaam, waardoor je ook minder vruchtbaar bent. Ook mijn overgewicht verstoort die hormonale balans. Ik heb vergroeiingen in mijn baarmoeder. Daarvoor werd ik geopereerd op mijn twintigste en ik moest verplicht aan de pil om het bloeden te stoppen. Er is mij altijd verteld dat ik moeilijk kinderen zou kunnen krijgen.”

Overigens hebben familieleden van Tenicia ook deze problemen. „Veel vrouwen in mijn familie hebben hormonale klachten of problemen met hun baarmoeder of schildklier.”

Maagverkleining op jonge leeftijd voor kinderwens

„Vanaf dat ik achttien was, wist ik dat het lastig zou worden om ooit zwanger te raken. Dat was een angst die ik al die tijd bij me droeg. Ik ontmoette rond die tijd ook mijn man, we trouwden toen we 22 waren en hadden een kinderwens.” En hoewel Tenicia overgewicht heeft, heeft ze verder lichamelijk geen andere klachten, zoals diabetes of een hoge bloeddruk. „Maar op mijn zwaarst woog ik 150 kilo.”

Als Tenicia 23 jaar is, beslist ze om een maagverkleining te ondergaan. „Ik heb jarenlang met het idee geleefd van: ‘Ik ben te dik en kan geen goede moeder zijn’. Daardoor kreeg ik ook een identiteitscrisis. Was ik wel klaar om zo jong een maagverkleining te ondergaan? Het was extra pijnlijk om te realiseren dat mijn lichaam ook de weg naar een kind belemmerde.”

55 kilo afvallen

Hoewel Tenicia de periode rondom haar maagverkleining als een bewogen en moeilijk periode omschrijft, blijft ze haar doel voor ogen houden. Ze valt 55 kilo af. „Ik vond vooral de reacties van anderen heel lastig in die tijd. Ik ging namelijk twijfelen aan mezelf omdat mensen opmerkten dat ik was afgevallen. Ook hadden ze een mening over mijn maagverkleining. Het zou de ‘makkelijke weg zijn’ en er werd mij continu verteld dat ik moest opletten met wat ik at of dat ik weer opnieuw aan zou komen. Mensen hebben begrip als iemand ongewenst kinderloos is, maar als het door overgewicht komt, dan is daar toch vaak een oordeel. Niet zwanger kunnen worden omdat je te dik bent? Dat is je eigen schuld.”

Maar bij Tenicia is er wel degelijk een medische oorzaak voor al haar klachten. „Ik wil hier open over zijn. Ik wil me hier niet meer voor schamen. De maagverkleining is een medische oplossing, voor een medisch probleem.”

Zwanger raken en gezonde dochter

Hoewel Tenicia jarenlang vreest voor het feit dat ze geen kinderen zou kunnen krijgen, lukt dit uiteindelijk toch. „Toen ik zwanger raakte, kreeg ik het vertrouwen in mijn eigen lichaam terug.” Tenicia bevalt van een gezonde dochter. „Ik dacht: ‘Dit lichaam heeft het gewoon geflikt’. Daarom heb ik ook meer respect voor mijn lijf. Als ik naar mijn dochter kijk, dan denk ik: ‘Je bent perfect’. Ik heb meer liefde en compassie voor mezelf gekregen. Kijk wat ik allemaal op jonge leeftijd moest doorstaan en heb overwonnen.”

Tenicia wil met haar verhaal duidelijk maken dat niet alles zwart-wit is. Ze deelt meer over haar verhaal op haar social media-kanaal Tenicia’s Mom Life. Soms kun je aan de buitenkant niet zien wat er werkelijk speelt. „Wees je bewust dat er aandoeningen zijn met overgewicht of onvruchtbaarheid als gevolg.”

‘Iedere zwangerschap is prachtig’

Tenicia wil daarnaast vrouwen met een kinderwens, die wellicht zelf met PCOS-klachten of overgewicht worstelen, nog een hart onder de riem steken. „De staat van jouw lichaam wil niet zeggen dat je geen goede moeder bent. Jij kent jouw lichaam het beste. Gelukkig is de medische wereld ver gekomen en sommige vrouwen hebben wat hulp nodig. In plaats van dat we oordelen of daar een taboe op plakken, moeten we blij zijn dat er zoveel kan. Iedere zwangerschap is prachtig, met medische hulp of zonder.”

Reacties