Europeanen hebben liever Oekraïense vluchteling, dan andere vluchtelingen: ‘Mensen die ongeveer zijn zoals jijzelf’

Als het over vluchtelingen gaat, hebben Europeanen kennelijk een voorkeur. Oekraïense vluchtelingen worden namelijk hartelijker ontvangen dan vluchtelingen uit andere landen.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI). Volgens de verdragen van De Raad van Europa zouden alle mensen die vluchten voor een oorlog bescherming en steun moeten krijgen. Ongeacht hun nationaliteit, godsdienst of kleur.

Voorkeur voor Oekraïense vluchtelingen in Europa

ECRI-voorzitter Bertil Cottier legt uit dat als ‘mensen ongeveer zijn zoals jijzelf’, de vluchteling warmer wordt behandeld en ontvangen. Aangezien Oekraïners Europeanen zijn, vinden zij makkelijker hun weg in andere Europese landen en worden ze makkelijker geacepteerd.

Volgens de onderzoekers van het rapport werkt integratie twee kanten op. Zo moet het onderwijs, in een land waar mensen naartoe vluchten, laten zien in welke bijvoorbeeld landen oorlogen zijn. Tegelijkertijd moeten vluchtelingen hun best doen om de taal en cultuur van een gastland te leren begrijpen.

Kwaadsprekerij joden of moslims

Daarnaast stelt het rapport dat de overheid mag optreden tegen kwaadsprekerij over groeperingen. Bijvoorbeeld over joden of moslims.

Volgens de samenstellers van het rapport is Europa altijd een diverse samenleving geweest.

Juridische hulp Oekraïners

Overigens stelt jurist Martin Blaakman vandaag dat Oekraïense vluchtelingen sinds enkele maanden bij aankomst vastzitten in een cel. Waarom? De IND houdt de vluchtelingen die per vliegtuig aankomen soms dagenlang vast. Blaakman pleit ervoor om de juridische hulp van Oekraïners te verbeteren.

