Geven de Bauers nog een vervolg aan realityserie? ‘Misschien als ik opa ben’

Voor de tweede keer in twintig jaar lieten Frans Bauer en zijn gezin zich volgen voor de realityserie De Bauers – 20 jaar later. Kunnen trouwe kijkers nog op een nieuw seizoen rekenen binnenkort?

Afgelopen jaar werd de familie Bauer voor de tweede keer uitgebreid gevolgd voor hun gezinsrealityserie. Zo waren kijkers getuige van de warme band tussen de Bauers onderling, zagen ze hoe Frans worstelt met obesitas en hoe hij en zijn vrouw Mariska weer terugkeren naar de plek waar hun huwelijk begon.

Miljoenen mensen keken naar De Bauers

Of het publiek op meer van dit soort intieme inkijkjes kan rekenen? Die kans is niet groot, zo laat Bauer weten in gesprek met Radio 538. „Ik denk niet dat er hierna nog een seizoen komt. We hebben nu weer zo’n mooie periode achter de rug, waar zoveel miljoen mensen naar hebben gekeken.”

„Twintig jaar geleden zijn we gestopt met tweeënhalf miljoen kijkers, nu zijn we weer doorgegaan met de tweeënhalf miljoen kijkers, alsof de tijd stilstond. Weer een serie erachter aan, ik weet het niet.”

Magie

Het afgelopen seizoen was bijzonder, legt hij uit. „Dit heeft toch zoveel magie gehad, de afgelopen weken. Dat is eigenlijk niet meer normaal. Het is het best bekeken programma van de NPO in de afgelopen drie jaar.”

Of dat niet juist een reden is om door te gaan? „Die mooie periode kan langer worden”, legt Frank hem voor. „Ja, maar als je terug kijkt in de tijd, twintig jaar geleden. De Bauers, dat waren maar acht afleveringen. Dat weet iedereen nog. Dit waren er ook maar acht en is ook bizar goed bekeken.”

Voor Frans Bauer is het voorlopig goed geweest. Maar toch is er nog een heel klein sprankje hoop. „Misschien als ik opa ben ofzo, als ik ergens in een bejaardentehuis zit, dat we dan nog eens De Bauers doen”, grapt hij.

