Danny de Munk niet blij na voortijdig einde verkrachtingszaak: ‘Het heeft diepe wonden achtergelaten’

Sinds gisteren is de kogel door de kerk: zanger Danny de Munk wordt niet vervolgd door verkrachting. Het onderzoek naar de zanger is voortijdig beëindigd omdat er onvoldoende bewijs is. Dit is volgens zijn advocaat Royce de Vries geen reden voor blijdschap, want „de zware beschuldigingen hebben diepe wonden achtergelaten”.

De Munk ligt onder vuur sinds juicekoningin Yvonne Coldewijer eerder dit jaar haar pijlen op hem richtte. In een video beschuldigde ze de 52-jarige zanger van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In juni kwam het nieuws naar buiten dat een vrouw aangifte tegen hem deed van verkrachting. Het vermeende slachtoffer zou zo’n vijftien jaar geleden nauw met hem hebben samengewerkt bij de musical Ciske de Rat. De Munk heeft de beschuldigingen van de vrouw altijd ontkend. Wel gaf hij toe met haar te hebben gezoend. De artiest sprak van een valse aangifte en deed daarom een tegenaangifte.

Danny Munk: ‘Valse beschuldiging heeft veel kapot gemaakt’

De Munk noemt de beslissing om geen verder onderzoek te doen „de bevestiging is van iets wat ik al wist”. „Ik heb vanaf het begin gezegd mij niet schuldig te hebben gemaakt aan een zedenmisdrijf. Ik voel daarom geen blijdschap, vooral omdat deze valse beschuldiging privé en zakelijk zoveel kapot heeft gemaakt. De beschuldigingen in de media heb ik als een groot onrecht ervaren, maar ik wil toch ook mijn dank uitspreken voor de steun die ik de afgelopen periode vanuit het hele land heb ontvangen.”

Advocaat De Vries vertelde vandaag aan LINDA.nl over de impact van de rechtszaak. „De afgelopen maanden zijn een rollercoaster voor De Munk geweest. Er lagen zware beschuldigingen die pertinent niet waar zijn. Dat heeft grote gevolgen voor zijn gezin en carrière gehad”, vertelt hij. „Het feit dat er nu duidelijkheid is neemt niet weg dat hij met zware beschuldigingen geconfronteerd is geweest. Dat heeft diepe wonden achtergelaten.”

Zaak over openbaar aanhoren wordt doorgezet

Nog geen maand geleden stond De Munk in tranen voor de rechtbank in Amsterdam. De rechtbank behandelde destijds het verzoek van zanger om de aangeefster en hemzelf in het openbaar te horen. Hij vertelde daar, zichtbaar geëmotioneerd, dat de media-aandacht die hij sinds de beschuldiging krijgt „een aanslag op zijn gezin en carrière” is. „Mijn vrouw en kinderen krijgen de meest afschuwelijke verwensingen naar hun hoofd. Daarom kies ik voor de vlucht naar voren en ga ik niet toezien hoe mijn gezin en mijn carrière kapot worden gemaakt.” Zijn advocaten gaven in de rechtszaal aan dat zijn agenda in 2023 leeg is, omdat niemand meer met hem wil samenwerken.

De zaak die De Munk aanspande over het openbaar horen van het vermeende slachtoffer om zo zijn onschuld te bewijzen, zet De Munk door. „Deze wens van cliënt blijft onverminderd bestaan”, licht advocaat De Vries toe. De rechtbank in Amsterdam doet hierover op 1 december uitspraak.

Komt De Munk terug op de buis?

De Munk wil in ieder geval voorlopig geen interviews doen. Hij zegt zich te willen richten op „zijn mooie gezin, zijn persoonlijke herstel en die van zijn carrière”. Een woordvoerder van RTL laat vandaag weten dat een terugkeer van De Munk bij RTL-programma’s „op dit moment nog niet aan de orde” is. RTL besloot de samenwerking na de beschuldigingen op te schorten.

De Munk zou oorspronkelijk te zien zijn in het nieuwe seizoen van het RTL-programma I Can See Your Voice. De zanger had al een paar jaar een vaste rol als panellid in de show. RTL laat weten dat nog niet zeker is of er een nieuw seizoen komt van het succesprogramma. „Er wordt nog volop gekeken naar de programmering van volgend jaar”, zegt de woordvoerder.