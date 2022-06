Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aangifte tegen Danny de Munk wegens verkrachting

Tegen Danny de Munk ligt een aangifte wegens verkrachting. Een vrouw deed in mei aangifte tegen de zanger en gisteravond kwam het nieuws via haar advocaat naar buiten. De Munk ontkent de aantijgingen, laat zijn advocaat Royce de Vries weten.

Inmiddels lijkt er een beerput open en rond steeds meer bekende Nederlanders klinken beschuldigingen van wandaden. Hoewel het The Voice-schandaal nog vers in ons geheugen zit, ligt dit keer zanger Danny de Munk onder vuur.

De aangifte van de vrouw is niet mals. Zij werkte tussen 2007 en 2008 bij de productie van de musical Ciske de Rat. Waar De Munk de hoofdrol in speelde. De Telegraaf meldde gisteren dat deze vrouw tegen haar wil in seksuele handelingen onderging. Volgens de krant en de wet valt die beschuldiging onder verkrachting. De aangifte werd twee weken geleden gedaan en het precieze verhaal ontbreekt.

De Vries reageerde de beschuldigingen richting de Munk. „Mijn cliënt is door politie en justitie niet geïnformeerd over een aangifte die tegen hem zou zijn gedaan over een gepleegd strafbaar feit van vijftien jaar geleden.” De zanger „bestrijdt uitdrukkelijk” dat hij zich ooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. „Laat staan strafbare feiten”, aldus de advocaat.

Danny de Munk ontkent seksueel overschrijdend gedrag

Inmiddels weet de zanger wie de aangifte tegen hem deed. Een Telegraaf-verslaggever stuurde namelijk per ongeluk een e-mail door, waarin haar identiteit bekend werd. „Dit bevestigt voor hem dat de beschuldiging ongefundeerd is. Hij kan dit onderbouwen en zal dit ook graag doen bij de daartoe aanwezen partijen”, aldus De Vries. Volgens de advocaat is De Munk „onthutst over deze beschuldigingen” en overweegt hij juridische vervolgstappen.

De naam van De Munk gonsde de afgelopen tijd al rond en werd gelinkt aan grensoverschrijdend gedrag. De zogenoemde roddelkanalen op social media haalden dit gerucht eerder al aan. De vrouw die twee weken geleden aangifte deed, zou deze stap durven zetten, door de geruchten die via de roddelkanalen naar buiten kwamen. Deze ‘roddels’ gingen over de periode waarin hij de hoofdrol speelde in de musical Ciske de Rat. Overigens kreeg de zanger destijds veel bijval van mediacollega’s.



Onderzoek naar beschuldigingen slachtoffer

Na deze aantijgingen besloot musicalproducent Stage-Entertainment een onderzoek te starten en riep betrokkenen op zich te melden. Het bedrijf doet momenteel nog geen verdere uitspraken in afwachting van het onderzoek.

Het vermeende slachtoffer wordt bijgestaan door advocaat Richard van der Weide. Volgens hem heeft zij geen enkel ander belang met de aangifte dan uiting geven aan een ingrijpend strafbaar feit dat haar indertijd is overkomen en waarvan zij nog steeds de gevolgen ondervindt.

Blijft De Munk op televisie na aangifte verkrachting?

De Munk is momenteel te zien bij het televisieprogramma De Hollandse Nieuwe van SBS6. Een talentenjacht voor Nederlands zangtalent waarbij juryleden Samantha Steenwijk, René Froger en dus De Munk hun oordeel vellen over de optredens.

Gisteravond haalde Albert Verlinde bij Shownieuws aan dat de juryrol van De Munk momenteel discutabel is. Vandaag komt daar volgens de showkenner een beraad over bij SBS6. De zender valt onder de paraplu van Talpa, de producent die destijds ook verantwoordelijk was voor The Voice.