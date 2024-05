Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#357 ‘Ik ben zwanger, maar hij weet het nog niet’

Gio heeft besloten in therapie te gaan om het verlies van zijn overleden vriendin met wie hij eerder zou gaan trouwen, te verwerken. Maud is druk met van alles en nog wat en heeft eigenlijk zin in wat me-time, maar ze heeft afgesproken met Charlie. Ze probeert de afspraak te verzetten, maar Charlie wil haar dringend zien.

Ik zie direct aan Charlie dat er iets is. Ze ziet er normaal gesproken altijd verzorgd uit, haar haar zit mooi, ze draagt altijd make-up en ze gaat de deur niet uit zonder sieraden. Dat is nu wel anders. Haar haar zit in een hoge knot, ze heeft geen mascara op en ook haar sieraden heeft ze thuis gelaten.

Ze staat op, geeft me een dikke knuffel en gaat dan snel zitten. „Gaat het een beetje?”, vraag ik haar. „Niet echt, of zeg maar gerust: echt niet. Ik ben zwanger”, zegt ze zonder enige emotie in haar stem. Aan de paniek in Charlie’s ogen voel ik dat dit niet het moment is om haar te feliciteren. „Ooh dat nieuws had ik niet verwacht. Hoe voel je je?”, zeg ik bij gebrek aan beter.

Hij weet nog van niets

Dan lopen de tranen over Charlie’s wangen. „Tommy weet nog van niks en ik weet niet of ik het wil houden”, zegt ze met een diepe zucht. Direct denk ik aan de pilstrip die Charlie aan mij heeft uitgeleend. Ik schrik me rot. „Heh, heeft het met die pilstrip te maken die je aan mij hebt uitgeleend?” Charlie stelt me gerust en zegt dat het puur toeval is. Ik ben een tijdje geleden pas weer begonnen met anticonceptie en recent gewisseld van de pil, maar ik heb altijd extra pilstrippen bij me.

Het komt erop neer dat Charlie de pil altijd exact op hetzelfde tijdstip slikt, maar ze heeft een keer flinke buikgriep gehad en waarschijnlijk is er toen iets mis gegaan. „Maud, dat kan toch niet? Het gaat toch niet zo snel? Tommy en ik hebben amper seks. Wat moet ik nou? Ik weet niet eens of ik de baby wil houden.”

Ik weet niet goed wat ik met al deze informatie moet en ik snak naar een glas water, of misschien kan ik wel beter een borrel gebruiken. Ik ga naast Charlie zitten en geef haar een knuffel. „Wat je ook gaat doen, ik sta achter je keuze. Het voelt nu allemaal als veel, maar het komt goed”, zeg ik haar. Veel meer weet ik er niet uit te krijgen.

Vreemdgaan niet vergeten

Charlie en ik zijn het laatste jaar een stuk closer geworden, mede door onze zwangerschap, maar ze blijft de vriendin van mijn ex. Ergens snap ik ook niet dat ze mij dit als eerste vertelt. En ik vraag haar waarom ze het nog niet aan Tommy heeft durven te vertellen.

„Ik ben bang voor zijn reactie. Ons meisje is nog maar net 1 jaar oud en nou ja, onze relatie is gewoon heel erg veranderd het afgelopen jaar. En ik ben zijn vreemdgaan ook niet vergeten. Het is misschien een beetje raar, maar ik heb het gevoel dat jij hem als een van de weinige heel goed kent.”

Het gesprek overvalt me nogal. Ik heb onwijs met Charlie te doen en het lijkt me eerlijk gezegd ook verschrikkelijk zwaar. Zelf heb ik pas net het idee dat mijn lichaam is hersteld van de zwangerschap, ik moet er niet aan denken om weer zwanger te zijn. Charlie en Tommy kenden elkaar echt nog maar net toen ze zwanger raakten en ik kan me voorstellen dat dat lastig is.

Charlie blijft huilen en ik stel voor om een stuk te gaan wandelen. Ik weet dat Tommy altijd een groot gezin wilde, maar ik kan hem natuurlijk niet voor hem bepalen. Om eerlijk te zijn wist ik ook helemaal niet dat er nog steeds relatiestruggles zijn bij Tommy en Charlie. Op Ibiza leek het juist heel goed tussen ze te gaan.

Vertrouwen

Tijdens het wandelen kom ik erachter dat Charlie hem eigenlijk nog steeds niet helemaal vertrouwt en het schijnt ook dat ze qua intimiteit niet meer zo zijn als eerst. Toch kan ik me niet voorstellen dat Tommy nog een keer de fout in zou gaan. Ik geloof echt dat hij verder trouw is.

Charlie heeft me gevraagd om het voor me te houden. Als ik thuis kom, besluit ik een rondje te gaan hardlopen om het gesprek van vanmiddag een plekje te geven. Ik zou er zelf niet aan moeten denken om weer zwanger te zijn. Eerst trouwen en daarna zien we wel weer verder.

Als ik thuis kom, zit Gio op de bank. „Maud, ik heb leuk nieuws!”

Maud (25) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio, ze hebben samen een zoontje: Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

