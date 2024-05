Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Restaurant stort in op Playa de Palma op Mallorca, doden tot gevolg

Zeker vier mensen zijn overleden en 21 mensen zijn gewond geraakt doordat een restaurant is ingestort op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca, melden plaatselijke media. Zeven mensen zouden in levensgevaar verkeren. Het ongeluk gebeurde in de badplaats Playa de Palma, bij het vliegveld.

Volgens de Spaanse kranten El Mundo en El País zijn drie vrouwen en een man omgekomen. Volgens El País werkte een ervan in het etablissement. Van de zestien gewonden zijn er zeven zeer ernstig aan toe en negen ernstig. Ze worden verzorgd in verschillende ziekenhuizen in Palma, melden de kranten verder.

Het getroffen restaurant bevindt zich aan de boulevard. Het terras op de eerste verdieping bezweek rond 20.30 uur, mogelijk door te zware belasting, melden de kranten. Het terras viel een verdieping lager op de begane grond die vervolgens ook instortte. Eronder was een kelder. Daar zijn de meeste slachtoffers gevonden.

Volgens getuigen waren er in het etablissement veel mensen aanwezig, waaronder veel buitenlandse toeristen, omdat het hoogseizoen voor toeristen al was begonnen. Volgens de plaatselijke brandweerchef is onbekend hoeveel mensen aanwezig waren in het pand. Hij sloot niet uit dat er nog meer slachtoffers worden gevonden in het puin, schrijft El País.

