Aha! Dit is wat we vieren met Pinksteren en waarom je op Tweede Pinksterdag vrij bent

Dit weekend is het Pinksteren en dat betekent een extra maandag vrij. Hartstikke fijn natuurlijk, maar wat vieren we eigenlijk met Pinksteren? En wat is nu precies het nut van Tweede Pinksterdag?

Pinksteren is een christelijk feest maar voor wie niet gelovig is, is het misschien niet geheel overbodig om het geheugen weer even op te frissen. Want wat wordt er dit weekend ook alweer gevierd?

Laten we beginnen met de naam. Pinksteren is namelijk afgeleid van het Griekste woord pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Pinksteren is dan ook de laatste dag van de vijftig dagen durende Paastijd, die begint op Eerste Paasdag. Met Pasen herdenken we dat Jezus opstond uit de dood.

Veertig dagen later, op Hemelvaartsdag, stijgt hij op naar de hemel en laat zijn apostelen achter. Maar dan, tien dagen later, daalt de Heilige Geest neer over de apostelen. Dat laatste herdenken we met Pinksteren. Deze feestdag valt dan ook altijd op de vijftigste dag na Pasen en op de tiende dag na Hemelvaart.

Het ontstaan van Pinksteren

Pinksteren is ontstaan uit het joodse Wekenfeest (Sjavoeot), waarbij wordt herdacht dat God de Tien Geboden aan Mozes gaf. Christenen zagen hier een overeenkomst met de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen in en namen de feestdag over. Zowel het Wekenfeest als Pinksteren vieren dus dat mensen zich verenigden met God.

Volgens de Bijbel zaten de geloven op Eerste Pinksterdag samen in een huis toen ze plotseling een stormgeluid hoorden. De inwoners van Jeruzalem hoorden vervolgens de apostelen spreken over ‘Gods grote daden’. Drieduizend mensen raakten hierdoor overtuigd en sloten zich aan bij de kerk. Deze gebeurtenis wordt dan ook gezien als het ontstaan van de kerk. Reden voor een feestje dus.

Waarom Tweede Pinksterdag?

Maar hoe zit het dan met Tweede Pinksterdag? Gebeurde er op de dag na Pinksteren nóg meer? Het antwoord op die vraag is ‘nee’. Tweede Pinksterdag kwam er pas later bij en was bedoeld om mensen vaker naar de kerk te laten gaan. De katholieke kerk spande spande zich in de middeleeuwen namelijk in om extra feestdagen te koppelen aan belangrijke christelijke vieringen. Feestdagen zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren duurde in sommige streken wel acht dagen.

In Nederland werden alle extra feestdagen na de Reformatie weer afgeschaft en in 1618 werd bepaald dat Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren naast de zondagen officiële godsdienstige feestdagen werden. Regels voor een tweede kerst-, paas-, of pinksterdag waren er toen nog niet, waardoor elke streek zijn eigen koers kon varen. Pas zo’n tweehonderd jaar later, in 1815, werd er een wet aangenomen die van Tweede Pinksterdag officieel een feestdag maakte.

Laatste officiële vrije dag van het jaar

Tot op de dag van vandaag is Tweede Pinksterdag in veel Europese landen en ook in sommige Afrikaanse landen een officiële vrije dag en daar kun je maar beter optimaal gebruik van maken want na morgen is het afgelopen met al die extra vrije dagen. De eerstvolgende officiële feestdag is namelijk pas op 25 december, Eerste Kerstdag.

