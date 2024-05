Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#354 ‘Zo ken ik je helemaal niet’

Maud en Gio hebben een geweldige vakantie gehad op Ibiza met Tommy en Charlie. Al wist Mauds schoonmoeder het wel weer ongemakkelijk te maken met haar irritante vragenvuur. Na een feestvakantie op Ibiza stond Koningsdag voor de deur.

Waar was ik gebleven? De dagen gaan zo snel. Koningsdag, of laten we beginnen met Koningsnacht. Gio zou Koningsnacht op stap gaan, de volgende ochtend zouden we naar de vrijmarkt gaan en daarna kon ik met vriendinnen de stad in. In principe verliep alles volgens plan. Behalve dan dat Gio niet thuis heeft geslapen! Dit is onze relatie nog nooit gebeurd. Hij is kennelijk zo dronken geworden dat hij bij een van zijn beste vrienden op de bank in slaap is gevallen.

Gigantische kater

Dezelfde nacht had ik nog allerlei appjes inclusief fotomateriaal van Gio slapend op de bank gekregen van zijn beste vriend, maar Gio zelf heeft niets laten horen. En dat vind ik toch best wel irritant. Gio had ook nog eens een gigantische kater, waardoor ons gezamenlijke rondje door het Vondelpark alles behalve echt gezellig was. Meneer deed zijn best om de sfeer te verbeteren, maar dat viel vies tegen.

Daarna ben ik naar Jessie gegaan voor een lunch en de rest van de dag is voorbij gevlogen. We zijn de stad in geweest en hebben aan één stuk door gedanst, gezellig gekletst en we zijn aan het einde van de dag nog op een random huisfeestje terechtgekomen. Iets voor middernacht was ik thuis.

Toen ik de volgende dag wakker werd met knallende koppijn (lang leve goedkope wijn), had Gio een ontbijtje gemaakt en mijn favoriete amandelcroissants gehaald. „Eh, sorry, eergisteravond was niet zo slim”, zei hij. Ik heb Gio uitgelegd dat ik het niet erg vind dat hij bij een vriend slaapt, maar dat ik het kwalijk vind dat hij zo dronken is geworden dat hij zelf niet meer kon appen. „Stel er zou iets gebeuren met Liam? Je moet gewoon bereikbaar zijn”, schreeuwde ik hem met schorre stem toe.

Goed dronken

„En sinds wanneer drink jij zoveel? Zo ken ik je helemaal niet. Is er iets?”, vroeg ik hem nu op een rustige toon. Gio kon niet anders dan me gelijk geven. „Mwah gewoon, iedereen vindt het toch weleens lekker om een keertje goed dronken te worden?”, zei Gio nonchalant. Het irriteert me dat hij altijd alles algemeen wil houden als het over hem gaat.

Na drie uur praten en heel veel vragen stellen kwam het hoge woord eruit. Gio heeft last van paniekaanvallen. Hij heeft het niet zo duidelijk gezegd, maar het komt erop neer dat hij de dood van zijn ex toch niet goed heeft verwerkt. „Maud, ik wil dat je weet dat dit niets met jou heeft te maken, maar de voorbereidingen voor de bruiloft raken me meer dan ik had verwacht”, zegt Gio terwijl er een traan over zijn wang rolt.

Verschrikkelijk gevoel

Zijn woorden raken me diep. Het moet ook verschrikkelijk zijn om op jonge leeftijd de liefde van je leven te verliezen. Ik probeer Gio te vragen wat hij nodig heeft. „Jij en Liam zijn alles wat ik wil, maar ik weet het soms ook gewoon even niet goed.” Het blijkt dat er meer is, want Gio heeft er ook enorm veel moeite mee dat de band tussen zijn moeder en mij zo slecht is. „Het voelt soms alsof ik moet kiezen tussen jullie…”

Hoewel ik een brakke zondag toch anders voor me had gezien, ben ik blij dat we dit gesprek hebben gehad. Voorzichtig probeer ik te vragen of hij niet eens met een professional wil praten, maar dat ziet hij nog niet zitten.

De rest van de week zijn we vooral heel druk met de voorbereiding voor Liam zijn eerste verjaardag! Ik kan niet geloven dat hij straks gewoon 1 jaar is! Mijn kleine baby wordt groot.

Maud (25) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio, ze hebben samen een zoontje: Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

