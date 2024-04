Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Klusprogramma Het Blok roept veel op: ‘Antieke deuren met grof geweld eruit meppen: ik haat ze nu al’

Klusprogramma Het Blok is na ruim twaalf jaar weer terug op tv, bij Net5. Kijkers lieten via X van zich horen. De sloop van een monumentale deur viel niet in goede aarde. „Twee stellen die antieke ensuite glas-in-lood-deuren met grof geweld eruit meppen. Ik haat ze nu al.”

In het populaire klusprogramma Het Blok gaan vier koppels de verbouwingsstrijd aan om het best verkoopbare appartement op te leveren. Het team dat uiteindelijk de meeste overwaarde weet te realiseren, gaat er met de hoofdprijs van 100.000 euro vandoor. Ze krijgen een vervallen pand toegewezen, dat ze kamer voor kamer moeten verbouwen tot een splinternieuw appartement, dat klaar is om te worden verkocht. Met een beperkt budget en strakke deadlines moeten ze aan de slag.

Het Blok terug op tv

Het format is hetzelfde, maar dit jaar staat presentator Dennis van der Geest de kandidaten bij. In de eerste aflevering leerden we de vier klussende koppels kennen: René en Jessica, Daniël en Sanne, Hans en Famke en Jair en Anouk. Zij gaan de komende zeven weken aan de slag om een pand in de Amsterdamse rivierenbuurt op te knappen. Ze moeten niet alleen klussen, maar ook slapen in de bouwval, in stapelbedden. Er zijn meerdere ex-koppels bij, dus dat kan tot ongemakkelijke situaties leiden. Klussen wordt tenslotte ook wel gezien als de ultieme relatietest…

In de eerste aflevering zagen de kijkers hoe de kluskoppels het pand bezichtigden. Het lot bepaalde welk stel welke verdieping mocht verbouwen, met een startbudget van 80.000 euro. Sommige stellen gingen erg voortvarend te werk, en staken meteen de handen uit de mouwen. Zo besloten de twee jongere stellen, Daniël en Sanne en Jair en Anouk, om te gaan slopen. Ze hebben een voorkeur voor een moderne look, en zijn helemaal klaar met de oude elementen.

Reacties van kijkers

Dat leidt tot gemengde reacties op X. Zo schrijft Jenni: „Eerste aflevering van Het Blok. Twee stellen die antieke ensuite glas-in-lood-deuren met grof geweld eruit meppen. Ik haat ze nu al.”



Eerste aflevering van #HetBlok. Twee stellen die antieke ensuite glas-in-lood-deuren met grof geweld eruit meppen. Ik haat ze nu al. — 🍛Jenni🍛 (@Jennitje07) April 22, 2024

Ook Mertine is in shock. „Nee, ze slopen de kasten en schuifdeuren! Wat een kapitaalvernietiging. Ken je kopersmarkt.”



#hetblok neee ze slopen de kasten en schuifdeuren!!! Wat een kapitaalvernietiging. Ken je kopersmarkt! — Mertine (@Mertine_1) April 22, 2024

Patricia schrijft op X dat deelnemers Hans en Famke haar favorieten zijn. „Flessen drank mee en weinig kleding… want we lopen toch in kluskleding… En geen beautycase mee.”



Hans en Famke nu al mijn favorieten..

Flessen drank mee en weinig kleren…want we lopen toch in kluskleding… En geen beautycase mee😂 #hetblok pic.twitter.com/OXVozFtNXY — Patricia (@kijktdoorjeraam) April 22, 2024

Een andere kijker houdt het na één aflevering voor gezien, schrijft ze. „Is dat pand van Het Blok eerst vakkundig gesloopt, beschadigd en vervuild om een beetje ‘leuk’ te starten? Zo wordt toch nooit wat opgeleverd als je binnenkomt? Gedoe zeg. Nu al weinig zin meer in. Succes en zapp.”



Is dat pand van #hetblok eerst vakkundig gesloopt, beschadigd en vervuild om een beetje ‘leuk’ te starten? Zo wordt toch nooit wat opgeleverd als je binnen komt?

Gedoe zeg.

Nu al weinig zin meer in. 🤷‍♀️

Succes en zap💥 — chasing dreams (@Avalonheart) April 22, 2024

Het Blok had trouwens concurrentie van het populaire woonprogramma Kopen Zonder Kijken, dat ook maandagavond op de buis was.

Het Blok wordt gepresenteerd door Dennis van der Geest en is van 22 april elke werkdag om 20.30 uur te zien op Net5. Je kunt de aflevering van gisteren terugkijken via KIJK.

