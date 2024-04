Meer details over act Joost Klein in Sophie & Jeroen: influencers mee op het podium

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het belooft een spannende editie van het Songfestival te worden dit jaar, want ‘onze’ Joost Klein is de top drie onder de bookmakers binnen gedenderd. Nu zijn we nu natuurlijk reuze benieuwd hoe de act eruit komt te zien. Gisteravond werd er een héél klein tipje van de sluier gelicht in Sophie & Jeroen. Daar schoven creative director Gover Meit en Kleins goede vrienden Appie Mussa en Martijn van Eijzeren (Stuntkabouter) aan. De videomakers onthulden dat zij mee mogen naar Zweden.

Over zes dagen reist de Nederlandse delegatie af naar Malmö met Europapa, een combinatie van humoristische teksten, aanstekelijke feestmuziek en Happy Hardcore.

Team van Joost Klein bij Sophie & Jeroen

Mussa en Van Eijzeren zitten in de talkshow aan tafel met een belangrijke boodschap. Maar eerst wil Mussa presentatrice Sophie Hilbrand nog even bedanken dat hij mocht komen. „Mijn ouders kijken altijd, dus het is echt een eer”, begint hij. „Ik heb het goed voor hen verborgen gehouden, maar… ik ga mee naar Zweden.”

Mussa en Van Eijzeren hebben maandenlang hun kaken stijf op elkaar moeten houden, maar mogen het nu eindelijk met de wereld delen. „We hebben gekke dingen gedaan in video’s, maar dit wordt echt top”, zegt Mussa. Hun precieze bijdrage houden Kleins vrienden nog geheim. Volgens Van Eijzeren is het in de stijl van de filmpjes die ze opnemen. „We hebben een kinderlijke, leuke, speelse manier van maken en we zijn gewoon heel blij om dat te mogen laten zien.”

Gover Meit, bij het grote publiek beter bekend als Stefano Keizers, is ook een goede vriend van Klein en daarnaast de creative director van de act. Hij is blij met Mussa en Van Eijzeren. „Het zijn mensen die, net als ik, super origineel zijn en onaangepast met een eigen creativiteit de wereld in zijn gekomen. Ik geloof dat dat de toekomst is, om met eigenheid en positivisme mensen te bereiken. Daar is Joost een genie in en deze twee multiculturele duizendpoten ook.”

‘Negen maanden lang dagelijks gewerkt’

Hij wil ook niets verklappen over hoe Europapa er op het podium gaat uitzien. Afgelopen weekend vergeleek hij het in gesprek met Shownieuws ‘per ongeluk’ met de maanlanding. „Om een symbool te geven hoe heftig dit allemaal gaat. Dat roep ik in vijf seconden en de volgende dag is het in zestig talen vertaald. Nu denkt dat we iedereen dat we op de maan gaan landen.”

Na die metafoor heeft hij naar eigen zeggen ‘een standje’ gekregen, vertelde hij in de talkshow. „Ik ben dit gesprek alleen al een week aan het voorbereiden”, grapt hij. Hij gaat verder: „Ik moet zeggen, ik heb de act nu vaak gezien, ik vind het nog steeds wel vergelijkbaar met het enthousiasme dat mensen toen hadden.” „Zeg het niet”, lacht Mussa.

Meit wilde wel vertellen dat ze hard werken aan het optreden. „We hebben negen maanden lang dagelijks gewerkt om van die drieminutenact iets te maken dat iedereen op de wereld een plezier kan doen.” Klein was er gisteravond ook niet bij, want „zoals elke avond is Joost nu waarschijnlijk aa het trainen voor de act”.

Ook zei de kunstenaar en theatermaker inspiratie te hebben geput uit eerdere songfestivalinzendingen. Meit noemde de Finse kandidaat van vorig jaar, Käärijä met Cha Cha Cha, en de Portugese songfestivalwinnaar Salvador Sobral als voorbeeld.

