Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Belg ontloopt verkeersboete omdat zijn lichaam alcohol aanmaakt, maar hoe zit dat?

Niet vaak wordt iemand vrijgesproken van rijden onder invloed als er alcohol in het bloed wordt aangetroffen. Toch gebeurde het bij een Belgische man, want hij lijdt aan ABS, het auto-brouwerijsyndroom.

Bij ABS denk je waarschijnlijk aan het antiblokkeersysteem van je (elektrische) auto dat ervoor zorgt dat je remmen niet blokkeren tijdens een noodstop. Toch zit het bij een Belgische man net wat anders.

Hij werd betrapt op rijden onder invloed. Iets waar hij overigens zelf weinig aan kon doen, want hij lijdt aan het auto-brouwerijsyndroom. Overweeg je om te stoppen met alcohol? Dit gebeurt er daarna met je lichaam en dit met je brein.

Te veel alcohol in het bloed door ABS

Laten we eerst teruggaan naar waarom de Belgische man precies voor de rechter stond. In 2019 werd de Belg voor het eerst betrapt op rijden onder invloed en in 2022 nog twee keer. De man was het hier niet mee eens, want hij had helemaal niets gedronken. Een stom toeval was dat de man ook nog voor een brouwerij werkte. De rechter geloofde de man en heeft hem daarom vrijgesproken.

Het lijkt een bizar verhaal en het is dan ook onmogelijk om een rechter te overtuigen dat je echt niets gedronken hebt terwijl er wel degelijk alcohol in het bloed is gemeten. Toch is het verhaal echt waar en dat komt door ABS.

De man wist zeker dat hij niets gedronken had en liet zich onderzoeken door twee onafhankelijke artsen. Zij kwamen erachter dat het lichaam van de man zelf alcohol aanmaakt. Dit wordt ABS genoemd, oftewel het auto-brouwerijsyndroom.

Wat is het auto-brouwerijsyndroom?

Toch is het auto-brouwerijsyndroom niet zo raar. Iedereen heeft alcohol in zijn lichaam, zelfs als je niet drinkt. Dit komt doordat het lichaam glucose, oftewel suikers, omzet tot energie. In combinatie met water en gisting, verandert het in alcohol, net zoals je van verschillende alcoholhoudende dranken kent. Deze suikers zitten natuurlijk in het standaard suiker dat je kent, maar ook in koolhydraten, zoals pasta of brood.

Dit gaat echter om extreem kleine hoeveelheden. Om die marge eruit te halen, krijg je bij een kleine hoeveelheid gemeten alcohol geen boete en mag je blijven rijden. Mensen met het auto-brouwerijsyndroom (ABS) hebben echter een verstoorde darmflora waardoor zij veel meer alcohol in het lichaam aanmaken.

Is ABS te voorkomen of genezen?

ABS is een extreem zeldzame aandoening (het wordt ongeveer een keer per jaar vastgesteld) en gelukkig is er wat aan te doen. Het volgen van een dieet met weinig koolhydraten zorgt ervoor dat het lichaam minder alcohol aanmaakt. Logisch, want minder suikers betekent minder gisting.

Een goed koolhydraatarm dieet kan het dus voorkomen, maar zelfs genezing is mogelijk. Hiervoor is een antibioticakuur van veertien dagen nodig. Toch is het ook meteen een gok, want met de kuur kunnen goede bacteriën ook verdwijnen, waardoor het nog veel erger kan worden.

Terug naar de rechtbank in België. De officier van justitie wilde graag dat de man een rijverbod zou krijgen. Ondanks dat de man er niets aan kan doen dat hij ABS heeft, is het wel degelijk gevaarlijk om te rijden met een te hoog percentage alcohol in het bloed.

Toch gaat de rechter daar niet helemaal in mee, maar legt de Belg wel maatregelen op ondanks de vrijspraak. Zo moet hij vrijwillig een dieet volgen met veel eiwitten en weinig koolhydraten, of moet hij vrijwillig een alcoholslot in zijn auto laten installeren. Als hij dus weer betrapt wordt, is hij de klos.

Vorige Volgende

Reacties